Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Zuckerberg kündigt KI-Offensive an: „Noch einen weiteren riesigen Bestand an Inhalten“

Mit KI-Clips und personalisierte Feeds trifft Metas neue Vibes-Funktion den Nerv der Zeit. Das spiegelt sich auch im Umsatz wider: Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Tech-Konzern über 26 Prozent zulegen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Zuckerberg kündigt KI-Offensive an: „Noch einen weiteren riesigen Bestand an Inhalten“

Meta-Chef Mark Zuckerberg setzt voll auf KI. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nic Coury)

In einem Meeting hat Meta die aktuellen Quartalszahlen vorgestellt – und das Unternehmen hat allen Grund zur Zufriedenheit. Wie The Verge berichtet, erfreut sich die neue Vibes-Funktion, mit der sich KI-Videos erstellen lassen, großer Beliebtheit. CEO Mark Zuckerberg kündigte deshalb an, dem Empfehlungssystem „noch einen weiteren riesigen Bestand an Inhalten hinzufügen“ zu wollen, da KI „die Erstellung und Neukombination“ von Inhalten zunehmend vereinfache.

Anzeige
Anzeige

KI-Videos im personalisierten Feed

Meta hat die Vibes-Funktion im September eingeführt. Sie ist direkt in die Meta-AI-App integriert und erlaubt es Nutzer:innen, mithilfe einfacher Prompts hochwertige KI-Videos zu erstellen. Dank einer Remix-Funktion können auch die Clips anderer bearbeitet, musikalisch untermalt oder mit visuellen Effekten verändert werden. Vibes orientiert sich an beliebten Videoplattformen wie Tiktok und Instagram – mit dem Unterschied, dass die Inhalte vollständig von KI generiert werden.

Natürlich darf auch ein personalisierter Feed nicht fehlen: Hier können Nutzer:innen durch Videos von Freund:innen und Creator:innen scrollen, sie liken und kommentieren. Wer ein Video länger ansieht, bekommt künftig ähnliche Inhalte angezeigt. Kurz nach dem Start von Vibes hat auch OpenAI mit einem vergleichbaren Video-Feed nachgezogen. In der Sora-App können Nutzer:innen ebenfalls durch KI-generierte Clips scrollen. Aber auch auf bestehenden Plattformen verbreiten sich KI-Videos rasant.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Läuten KI-Inhalte eine neue Ära ein?

„Social Media hat bisher zwei Epochen durchlaufen”, so der Meta-Chef. „Zuerst stammten alle Inhalte von Freund:innen, Familienmitgliedern und Accounts, denen Sie direkt folgten. Dann kamen alle Inhalte von Creator:innen hinzu.“ KI-basierte Inhalte könnten jetzt die nächste Phase sozialer Medien einleiten. Dabei geht es nicht nur um die Erstellung der Videos selbst. Auch die KI-gestützten Empfehlungssysteme, die diese Inhalte tiefgreifend analysieren und individuell passende Videos anzeigen, sind für diesen Wandel entscheidend und gewinnen weiter an Bedeutung.

Meta verfügt schon jetzt über einige der größten Social-Media-Plattformen der Welt. Facebook zählt weiterhin mehr als drei Milliarden Nutzer:innen, während Instagram und WhatsApp jeweils rund zwei Milliarden erreichen. Mit Vibes setzt der Tech-Konzern diesen Erfolg konsequent fort und könnte auch im Zeitalter KI-generierter Inhalte eine Schlüsselrolle einnehmen. Laut Finanzchefin Susan Li haben Nutzer:innen bereits rund 20 Milliarden Clips mit Vibes erstellt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Zuckerberg sieht weiterhin großes Potenzial

Meta verzeichnete im vergangenen Quartal einen Umsatz von 51,24 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für Zuckerberg ist das Potenzial damit aber noch lange nicht ausgeschöpft. In der Konferenz sagte er: „Ich denke, dass Vibes ein Beispiel für eine neue Art von Inhalten ist, die durch KI ermöglicht wird, und ich glaube, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, viele weitere neuartige Arten von Inhalten zu entwickeln.“

Top-Artikel
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Mark Zuckerberg
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren