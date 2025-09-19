Anzeige
Zugverspätungen: Wie Quantencomputer im Bahn-Chaos verborgene Muster entdecken

Können Quantencomputer in Zukunft das Problem von Zugverspätungen lösen? Eine Studie zeigt zumindest, dass sie unvorhersehbare Störungen besser berechnen können als klassische Computer. Dazu machte die Forschung eine Schwäche von Quantencomputern zur Stärke.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Zugverspätungen: Wie Quantencomputer im Bahn-Chaos verborgene Muster entdecken

Quantencomputer könnten helfen, Züge zukünftig pünktlicher zu machen. (Bild:
Chris Redan/Shutterstock)

Quantencomputer arbeiten im Gegensatz zu klassischen Rechnern nicht mit Bits in Form von Nullen und Einsen, sondern mit Qubits. Die können gleichzeitig verschiedene Zustände zwischen Eins und Null einnehmen. Das birgt Geschwindigkeitsvorteile bei der Berechnung in sich.

Doch es gibt auch Nachteile. So sind Quantencomputer anfällig für Rauschen. Das heißt, dass elektromagnetische Felder, kosmische Strahlung das Ergebnis von Berechnungen beeinflussen können. Auch benachbarte Qubits können sich untereinander stören und so die Informationen verändern, die sie transportieren sollen.

Schwächen des Quantencomputers als Stärke für Experiment

Ein Team von Forschenden der University of Maryland, Baltimore County (UMBC) und der Polnischen Akademie der Wissenschaften hat nun aber die Schwächen der Quantencomputer als Stärken genutzt. Sie verwendeten das Phänomen des Rauschens für die Berechnung der Störungen im Zugverkehr. Denn auch hier kommt es zu unvorhersehbaren Änderungen mitten im Betrieb. Die Studie hat das Team in der Zeitschrift Nature publiziert.

„Wir haben uns gefragt, ob wir das Rauschen, dem das Gerät ausgesetzt ist, als Werkzeug nutzen können, um das Chaos und die Zufälligkeit im Verkehrsnetz zu modellieren“, heißt es in einer Mitteilung der UMBC. 

Als Untersuchungsgegenstand nahmen die Wissenschaftler:innen die Baltimore Light Raillink. Das Straßenbahnsystem läuft innerhalb der US-Großstadt teils auf öffentlichen Straßen, die es sich mit dem Autoverkehr teilt. Spontane Störungen des Fahrplans sind so vorprogrammiert.

Quantenrauschen simuliert spontane Verspätungen

Die Wissenschaftler:innen verwendeten für ihre Berechnungen zwei verschiedene Quantencomputer. Einen Rechner von IonQ mit 25 Qubits und einen von D-Wave, der mit tausenden Qubits operiert. Mit dem kleineren Computer bearbeiteten sie ein Schienennetz mit zwei Zügen, mit dem leistungsstärkeren Rechner eines mit zwölf Zügen.

Die Abweichungen durch das Rauschen simulierten bei den Berechnungen die spontanen Verspätungen im Straßenbahnnetz. Diese Vergleichbarkeit soll demonstrieren, dass sich mit Quantencomputern Fahrpläne erstellen lassen, die unvorhersehbare Störungen mit einberechnet. Damit sollen sich Muster im Chaos entdecken lassen.

Quantencomputer für Berechnungen von Zugfahrplänen: Schneller, aber teurer

Während klassische Computer laut der Studie etwa fünf Stunden für die Berechnung des Fahrplans einer Bahnlinie mit 13 Stationen und 150 Zügen benötigen würden, wären Quantenrechner viel schneller. Doch noch ist das Verfahren teuer. Das Experiment mit der Baltimore Light Raillink kostete rund 65 000 Dollar.

