Zukunft des menschlichen Genoms: Wie veränderte Gene in unsere Evolution eingreifen

Im Jahr 2016 nahm ich an einem großen Treffen von Journalisten in Washington, D. C., teil. Hauptrednerin war Jennifer Doudna, die nur wenige Jahre zuvor CRISPR miterfunden hatte, eine damals revolutionäre Methode zur Veränderung von Genen. Mit ihrer Entdeckung, so Doudna, habe die Menschheit die Fähigkeit erlangt, ihre eigene grundlegende molekulare Natur zu verändern. Und diese Fähigkeit brachte sowohl Möglichkeiten als auch Gefahren mit sich. Eine ihrer größten Ängste sei es, „eines Morgens aufzuwachen und vom ersten CRISPR-Baby zu lesen“ – einem Kind, dem veränderte Gene eingepflanzt wurden.