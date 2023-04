Zurück zum alten Arbeitgeber: Warum das gerade jetzt funktionieren kann

Früher galt es zumindest in vielen Großunternehmen als No-Go, dass ausgeschiedene Mitarbeitende dorthin zurückkehren, doch gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und in weniger dogmatischen Arbeitsumfeldern kommt es durchaus vor, dass Fach- und Führungskräfte zum zweiten Mal beim selben Unternehmen anheuern. Dafür kann es gute Gründe geben.