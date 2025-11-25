Zum Anbeißen: Jony Ive und Sam Altman sprechen über Aussehen und Funktionen der OpenAI-Hardware
OpenAI-Boss Sam Altman und der ehemalige Apple-Chefdesigner Jonathan „Jony“ Ive gaben in San Francisco erste Einblicke in ihre gemeinsame KI-Hardware. Das Gerät soll so ansprechend sein, dass man es „ablecken oder anbeißen“ möchte, sagten beide.
Die mysteriöse KI-Hardware, an der OpenAI zusammen mit Ive und dessen Unternehmen LoveFrom und io arbeitet, nimmt demnach langsam Gestalt an. Auf dem Emerson Collective Demo Day in San Francisco äußerten sich Altman und Ive zu dem Milliardenprojekt. Das Interview führte Laurene Powell Jobs, Witwe von Apple-Mitgründer Steve Jobs und Investorin bei LoveFrom und io (und darüber hinaus inzwischen auch bei OpenAI).
Das Konzept: Ein KI-Gerät, das alles über Dich weiß
Obwohl konkrete Details zur Bauform weiterhin fehlen, skizzierten Ive und Altman ihre Vision: Das Gerät soll die Einschränkungen heutiger Computer überwinden. Die zentrale Idee sei, ein Produkt zu entwickeln, „das alles weiß, was Du jemals gedacht, gelesen und gesagt hast“, erklärte Altman – was für ihn eine attraktive Vorstellung zu sein scheint.
Ive betonte, dass das Design „fast naiv in seiner Einfachheit“ sein werde. Die Nutzung solle sich anfühlen, als sitze man „in der schönsten Hütte am See in den Bergen“ und genieße „einfach nur Frieden und Ruhe“.
Ive und Altman: Humor ist wichtig
Die neue Hardware soll laut den Entwicklern im Leben der Nutzer „aktiv beitragen“ und proaktiv arbeiten, ohne dabei zu stören. Aktuelle Geräte vergleichen sie mit einem Gang durch einen belebten Ort: „Das macht unsere Leben nicht ruhig und friedlich und man kann sich auf nichts anderes konzentrieren als dieses Gerät.“ Ein weiteres Merkmal der Hardware soll „Humor“ sein. Man nehme sich damit „nicht ganz so ernst, auch wenn das gerade ernste Zeiten sind“, so die Entwickler.
Die OpenAI-Hardware könnte bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Der Kooperation zwischen Altman und Ive ging eine Designpartnerschaft voraus. OpenAI entschied sich schließlich, Ives Firma io zu übernehmen und zahlte dafür 6,4 Milliarden US-Dollar in Unternehmensanteilen. Davon flossen 5 Milliarden an Ive und die Investoren, zu denen auch Powell Jobs gehört. Langfristig planen die Unternehmen eine ganze „Familie von KI-Geräten“. Durch den Deal wurde Ive auf dem Papier zum Milliardär.