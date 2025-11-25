Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Zum Anbeißen: Jony Ive und Sam Altman sprechen über Aussehen und Funktionen der OpenAI-Hardware

Jony Ive und Sam Altman sprachen auf einer Konferenz über ihr gemeinsames Hardware-Projekt. Es soll alles über seinen Besitzer lernen und dabei nicht nerven – und vor allem attraktiv sein.

2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Zum Anbeißen: Jony Ive und Sam Altman sprechen über Aussehen und Funktionen der OpenAI-Hardware

Jony Ive designt KI-Hardware für OpenAI, die zum Anbeißen aussehen soll. (Foto: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini)

OpenAI-Boss Sam Altman und der ehemalige Apple-Chefdesigner Jonathan „Jony“ Ive gaben in San Francisco erste Einblicke in ihre gemeinsame KI-Hardware. Das Gerät soll so ansprechend sein, dass man es „ablecken oder anbeißen“ möchte, sagten beide.

Anzeige
Anzeige

Die mysteriöse KI-Hardware, an der OpenAI zusammen mit Ive und dessen Unternehmen LoveFrom und io arbeitet, nimmt demnach langsam Gestalt an. Auf dem Emerson Collective Demo Day in San Francisco äußerten sich Altman und Ive zu dem Milliardenprojekt. Das Interview führte Laurene Powell Jobs, Witwe von Apple-Mitgründer Steve Jobs und Investorin bei LoveFrom und io (und darüber hinaus inzwischen auch bei OpenAI).

Das Konzept: Ein KI-Gerät, das alles über Dich weiß

Obwohl konkrete Details zur Bauform weiterhin fehlen, skizzierten Ive und Altman ihre Vision: Das Gerät soll die Einschränkungen heutiger Computer überwinden. Die zentrale Idee sei, ein Produkt zu entwickeln, „das alles weiß, was Du jemals gedacht, gelesen und gesagt hast“, erklärte Altman – was für ihn eine attraktive Vorstellung zu sein scheint.

Anzeige
Anzeige

Ive betonte, dass das Design „fast naiv in seiner Einfachheit“ sein werde. Die Nutzung solle sich anfühlen, als sitze man „in der schönsten Hütte am See in den Bergen“ und genieße „einfach nur Frieden und Ruhe“.

Empfehlungen der Redaktion

Ive und Altman: Humor ist wichtig

Die neue Hardware soll laut den Entwicklern im Leben der Nutzer „aktiv beitragen“ und proaktiv arbeiten, ohne dabei zu stören. Aktuelle Geräte vergleichen sie mit einem Gang durch einen belebten Ort: „Das macht unsere Leben nicht ruhig und friedlich und man kann sich auf nichts anderes konzentrieren als dieses Gerät.“ Ein weiteres Merkmal der Hardware soll „Humor“ sein. Man nehme sich damit „nicht ganz so ernst, auch wenn das gerade ernste Zeiten sind“, so die Entwickler.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die OpenAI-Hardware könnte bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Der Kooperation zwischen Altman und Ive ging eine Designpartnerschaft voraus. OpenAI entschied sich schließlich, Ives Firma io zu übernehmen und zahlte dafür 6,4 Milliarden US-Dollar in Unternehmensanteilen. Davon flossen 5 Milliarden an Ive und die Investoren, zu denen auch Powell Jobs gehört. Langfristig planen die Unternehmen eine ganze „Familie von KI-Geräten“. Durch den Deal wurde Ive auf dem Papier zum Milliardär.

Top-Artikel
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Open AI Kommunikation Sam Altman
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren