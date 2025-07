Vom Zungenbrecher zum Welterfolg: Die Geschichte hinter der Last-Minute-Umbenennung von ChatGPT

Als OpenAI im November 2022 ChatGPT veröffentlichte, ahnte niemand, wie viral der KI-Chatbot gehen würde. Inzwischen nutzen Millionen Menschen das Tool im Alltag – doch laut OpenAI wäre das beinahe ganz anders gekommen.

In der neuesten Folge des OpenAI-Podcasts berichten die zentralen Entwickler von einer spätabendlichen Umbenennung: Statt „Chat with GPT-3.5“ entschied man sich im letzten Moment für den heute bekannten Namen „ChatGPT“.

ChatGPT: Namensänderung in letzter Sekunde

Nick Turley, Head of ChatGPT bei OpenAI, und Mark Chen, Chief of Research, erinnerten sich in der Podcast-Folge vom 1. Juli an die Stunden vor dem Launch: Ursprünglich sollte der Chatbot schlicht „Chat with GPT-3.5“ heißen – eine wenig griffige Bezeichnung.

„Wir hatten eine späte Nachtschicht, in der wir uns entschieden haben, es zu vereinfachen“, so Turley. Nur einen Tag vor der Veröffentlichung fiel die Wahl auf „ChatGPT“, wobei GPT als Abkürzung für „generative pre-trained transformer“ steht.

Das Team sei sich einig gewesen, dass der ursprüngliche Name schwer auszusprechen sei – und die neue Variante deutlich besser funktioniere.

Die Namensänderung war ein kleines, aber folgenreiches Detail. Denn wie Andrew Mayne, Host des Podcasts und früherer Science Communicator bei OpenAI, betont, unterschied sich ChatGPT technisch kaum von früheren Modellen.

„Es ist das gleiche System – wir haben nur das Interface benutzerfreundlicher gemacht und die Prompts vereinfacht“, sagte er. Und: „Der Name hat einen großen Unterschied gemacht.“

Ein viraler Start: Die Anfänge von ChatGPT

Was dann geschah, überraschte selbst das Team. Reddit-User:innen in aller Welt – darunter auch in Japan – begannen unmittelbar nach dem Launch, mit ChatGPT zu experimentieren. Turley beschreibt den Moment als Wendepunkt: Man habe schnell erkannt, dass das Tool kein kurzlebiger Hype sei, sondern das Potenzial habe, „die Welt zu verändern“.

Auch für Chen persönlich bedeutete der Erfolg einen neuen Status: „Meine Eltern haben endlich aufgehört, mich zu fragen, ob ich nicht doch zu Google wechseln möchte“, erzählt er mit einem Augenzwinkern.

Mit dem Erfolg von ChatGPT ist auch ein neues Wettbewerbsumfeld entstanden: Unternehmen wie Meta (mit Meta AI), Google (mit Gemini) und Start-ups wie Deepseek haben inzwischen eigene KI-Chatbots veröffentlicht. Der ursprüngliche Durchbruch jedoch bleibt untrennbar mit dem Namen „ChatGPT“ verbunden – einem Namen, der erst in letzter Sekunde geschaffen wurde.

Der richtige Name zur richtigen Zeit

Die Geschichte hinter dem Namen zeigt, wie stark sich Wahrnehmung und Nutzer:innenbindung durch Branding beeinflussen lassen. Eine sperrige Bezeichnung wie „Chat with GPT-3.5“ hätte womöglich weniger Neugier geweckt – und damit auch weniger User:innen generiert. Dass OpenAI sich im letzten Moment umentschied, war vielleicht der unscheinbare, aber entscheidende Hebel für den globalen Siegeszug von ChatGPT.

