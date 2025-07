Zurück in die 90er: Lego bringt einen detailgetreuen Nintendo Game Boy als Bausatz heraus

In Erinnerungen schwelgen: Den 36 Jahre alten Handheld-Klassiker Game Boy von Nintendo gibt es jetzt als detailverliebten Bausatz von Lego. (Foto: Cember Tech/Shutterstock)

Lego hat soeben sein offiziell lizenziertes Nintendo‑Game‑Boy‑Set vorgestellt, das in puncto Design und Nostalgie keine Wünsche offenlässt. Schon im Januar sorgte ein kurzer Teaser auf Nintendos Social-Media-Kanälen für Vorfreude unter Retro-Gaming-Fans. Jetzt sind endlich alle Details bekannt.

Der Bausatz kommt am 1. Oktober auf den Markt und orientiert sich in seinen Maßen nahezu exakt am Original von 1989 (ca. 9 Mal 14 Zentimeter). Details wie fuchsiafarbene, leicht versenkte A‑ und B‑Tasten, gedruckte Label‑Tiles statt Aufklebern und die Miniatur‑Ausstattung mit Lautsprechergitter, Batterie‑Fach‑Riegel und sogar ein versteckter Easter‑Egg‑Seriennummer sollen Sammlerherzen höherschlagen lassen.

Liebe zum Detail: Lego Gameboy kann sich sehen lassen

Schon beim ersten Blick auf die neuen Bilder sticht die sorgfältige Verarbeitung ins Auge: Die Knöpfe sind keine simplen Minizylinder, sondern echte, leicht versenkbare Elemente – eine Hommage an das Original-Gefühl beim Spielen auf dem Handheld-Klassiker.

Auch die typischen Rundungen der Hülle wurden präzise umgesetzt. Drucke statt Sticker sorgen zudem für eine langlebige Ästhetik: vom Power‑Schalter über Lautstärke‑Rad bis hin zur Beschriftung „Dot Matrix With Stereo Sound“.

Besonders faszinierend: Das Set enthält austauschbare Lenticular‑Linsen. Das bedeutet, dass Spielszenen auf dem Bildschirm kleine Bewegungen simulieren können. Passend dazu gibt es Screenshots aus Klassikern wie The Legend of Zelda: Link’s Awakening oder Super Mario Land.

Die Linsen wechseln das Bild, abhängig vom Blickwinkel, sogar inklusive Nintendo‑Logo beim „Einschalten“. Funktionen wie den typischen „da‑DING“‑Start‑Sound müssen wir uns allerdings vorstellen.

Kosten wird der Lego-Gameboy 59,99 Euro – immerhin 10 Euro günstiger als noch im Januar angenommen.

Zurück in die 90er: Lego Gameboy ist Nostalgie pur

Neben dem Retro‑Design dient das Set auch als interaktives Sammlerstück: Es lassen sich Lego‑Module im Cartridge‑Format „einstecken“, um Bildwechsel zu aktivieren – und ROM‑Fans dürfen in Gedanken Tetris‑Blöcke schieben, auch wenn das populäre Puzzlespiel offiziell fehlt.

Der Gameboy ist nicht Nintendos erste Retro-Konsole, die Lego auf den Markt bringt. Auch die NES konnten Fans bereits originalgetreu nachbauen.

Ein charmantes Feature für Nostalgiker. In Anlehnung an das Original-Werbegefühl haben Lego und Nintendo zudem eine Szene aus dem US‑TV‑Spot neu aufgelegt. Zum Vergleich: hier das Original.

