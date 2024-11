Marty McFly lässt grüßen: Dieses E-Motorrad im Delorean-Design ist ein Unikat

Das neue DAB-Bike soll an den Delorean aus Zurück in die Zukunft erinnern. (Bild: DAB Motors)

Wer Fan von Zurück in die Zukunft ist, wird den 5. November sicherlich als besonderes Datum erkennen. Denn Marty McFly startete sein Abenteuer durch die Vergangenheit, als er mit dem Delorean im Jahr 1955 landete – am 5. November. Dieses Datum hat DAB Motors jetzt auch auserkoren, um ein besonderes Fahrzeug anzukündigen.

Ein E-Motorrad mit Fluxkompensator

In einer Pressemitteilung hat das Unternehmen ein elektrisches Motorrad enthüllt und genauer vorgestellt. Dabei handelt es sich um Version des DAB 1α, die ganz im Stil des Deloreans aus Zurück in die Zukunft gehalten wurde. Mit dabei: ein Fluxkompensator an der Seite des Motorrads sowie ein digitales Display mit der Datumsanzeige des Film-Delorean. Obendrauf endet der Tachometer bei 88 Meilen pro Stunde – der Geschwindigkeit, mit der der Delorean aus Zurück in die Zukunft in die Vergangenheit reisen kann.

Das Bike im Design des Delorean ist ein Unikat. Es wird von DAB Custom Studio hergestellt. Über den Service von DAB Motors können sich Kund:innen besondere Designs für ihre E-Motorräder erstellen lassen. Zuletzt hatte das Unternehmen etwa eine Version des DAB 1α vorgestellt, das an einen Gameboy erinnern soll.

Wer auf die spezielle Version des DAB 1α verzichten kann und zu einem Standardmodell greifen will, muss sich allerdings noch gedulden. Aktuell gibt es nur eine Warteliste für die E-Motorräder von DAB Motors. Und selbst die normale Version ist auf 400 Stück limitiert. Die Preise des DAB 1α starten bei 14.900 US-Dollar in der Standardausführung.

In dieser Version bietet das E-Motorrad eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde, eine Reichweite von 150 Kilometern und eine Ladegeschwindigkeit, mit der die Batterie innerhalb von drei Stunden komplett geladen werden kann. DAB Motors bewirbt auch noch einen „Nitroknopf“. Wenn dieser gedrückt wird, erhält das Bike einen Energieschub, wodurch kurzzeitig die Geschwindigkeit erhöht werden soll.

