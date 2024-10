Zurück ins Büro: Können Chefs in Deutschland das Homeoffice wieder verbieten?

Über die Jahre der Pandemie ist in vielen Unternehmen das Homeoffice beliebter geworden – und in vielen Fällen hat sich gezeigt, dass die Arbeitsergebnisse darunter nicht leiden müssen. Doch in den letzten Monaten beorderten viele Führungskräfte ihre Abteilungen wieder komplett zurück in die Bürogebäude der Firmen.