Zurück zur Kohle? Banken stecken wieder mehr Geld in die fossile Industrie

Großbanken pumpen wieder mehr Geld in Unternehmen aus der Kohlebranche. Das zeigt die jährliche Auswertung „Still Banking on Coal“ der Umweltorganisation Urgewald.

Nachdem die Kohlefinanzierung im Jahr 2023 von 132 auf 123 Milliarden US-Dollar gesunken war, gaben die Banken im vergangenen Jahr weltweit wieder mehr Kredite an die Unternehmen, insgesamt 130 Milliarden Dollar.

Auch in Deutschland folgen Banken diesem Trend: Von 2022 bis 2023 schrumpfen die Finanzierungen der Kohleindustrie von 2,5 Milliarden Dollar auf 1,7 Milliarden Dollar, 2024 waren es wieder 1,8 Milliarden Dollar.

Insbesondere die beiden größten deutschen Privatbanken haben das Finanzierungsvolumen wieder gesteigert: Die Commerzbank reduzierte zunächst ihre Kohlefinanzierung von 213 Millionen Dollar im Jahr 2022 auf 191 Millionen Dollar im Jahr 2023 – um sie im Anschluss deutlich bis 2024 zu erhöhen, um 118 Prozent auf 417 Millionen Dollar. Bei der Deutschen Bank verdreifachte sich das jährliche Finanzierungsvolumen von 393 Millionen Dollar im Jahr 2022 fast auf 987 Millionen Euro im Jahr 2024. Damit zählt sie auch europaweit zu den Hauptgeldgebern der Industrie.

Geteiltes Bild in Europa

Europaweit ist das Bild allerdings geteilt: Während etwa die Deutsche Bank und die britische Barclays ihre Kohlefinanzierung ausbauten, reduzierten Banken wie die Schweizer UBS, die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) oder die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sie deutlich. Die UBS halbierte ihre Finanzierung von 646 Millionen Dollar 2022 sogar auf 154 Millionen Dollar 2024 – ein Rückgang um 76 Prozent. Auch die französische BNP Paribas und die spanische Santander reduzierten ihr Finanzierungsvolumen zuletzt.

Die Unterschiede ergeben sich auch durch die Diskrepanz bei den Kohlerichtlinien der Banken: Während die UBS Unternehmen ausschließt, die mehr als 20 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle erzielen, arbeitet die Deutsche Bank noch immer mit einem schwachen Schwellenwert von 50 Prozent. Barclays hat erst kürzlich einen Schwellenwert von 30 Prozent eingeführt.

Den größten Anteil an der globalen Kohlefinanzierung haben nach wie vor chinesische Banken, die zwischen 2022 und 2024 insgesamt 248 Milliarden Dollar bereitstellten. Im Gegensatz zu westlichen Instituten finanzieren chinesische Banken jedoch fast ausschließlich heimische Kohleunternehmen.

Die USA folgen mit 51 Milliarden Dollar auf Platz zwei, wobei alle fünf größten amerikanischen Kohlebanken – Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und Jefferies Financial Group – ihre Finanzierung seit Glasgow erhöht haben. Besonders auffällig ist die Jefferies Financial Group, die ihre Kohlefinanzierung um fast 400 Prozent steigerte.

Obwohl die Internationale Energieagentur (IEA) warnt, dass die Kohlenutzung in entwickelten Ländern bis 2030 und weltweit bis 2040 beendet werden muss, haben derzeit nur 24 der 99 weltweit größten Geschäftsbanken Pläne für einen Ausstieg aus der Kohlefinanzierung bis dahin.

Die Situation wird durch politische Entwicklungen erschwert: Im November 2024 verklagten elf republikanisch geführte US-Bundesstaaten die größten Vermögensverwalter wegen ihrer Beteiligung an Klimainitiativen. In der Folge traten sechs große US-Banken aus der „Net Zero Banking Alliance“ aus.