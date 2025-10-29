700 Millionen Lichtjahre entfernt: Forscher belauschen Kollision gigantischer Schwarzer Löcher

Immer für eine Überraschung gut: Je mehr man über Schwarze Löcher forscht, desto mehr Fragen tun sich auf. (Bild: subralkfja/Shutterstock)

Bei zwei signifikanten Gravitationswellendetektionen – bezeichnet als GW241011 (11. Oktober 2024) und GW241110 (11. November 2024) – gelang es Wissenschaftlern, Aufschluss über sogenannte neugeborene Schwarze Löcher zu erhalten.

Anzeige Anzeige

Wie sie in ihrer Studie erklären, entnahmen die Forschenden ihre Informationen aus den Geräuschen, die die beiden kosmischen Ereignisse verursachten – und die klangen überraschend anders, als erwartet. Aufgenommen wurden die Gravitationswellen von einer Kollaboration der Sensoren Ligo, Virgo und Kagra.

Kosmischer Crash: Schwarze Löcher krachen ineinander

GW241011 entstand offenbar durch die Kollision zweier Schwarzer Löcher mit ungefähr 17 und sieben Sonnenmassen in rund 700 Millionen Lichtjahren Entfernung. GW241110 ereignete sich etwa 2,4 Milliarden Lichtjahre entfernt durch den Zusammenstoß von Objekten mit etwa 16 und acht Sonnenmassen.

Anzeige Anzeige

Beide Ereignisse deuten darauf hin, dass zumindest bei einem der Fälle ein Merger, also eine Verschmelzung der beiden Objekte stattgefunden hat, der nicht durch eine bisher bekannte Konstellation erklärbar ist.

Ein Schwarzes Loch drehte sich anscheinend entgegengesetzt zur Umlaufrichtung – ein noch nie zuvor beobachtetes Phänomen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Neue Generation Schwarzer Löcher entdeckt

Die Analyse zeigt, dass die detektierten Schwarzen Löcher sogenannte zweite Generation sein könnten. Das heißt, sie sind Produkte früherer Merger und entsprechend massereicher oder dennoch unerwartet ausgeprägt.

Bei GW241110 war ein Partner massiv und drehte sich entgegen der Orbitalbewegung. Dieses bislang einzigartige Verhalten bietet der Wissenschaft neue Daten, mit denen sich alte Theorien auf die Probe stellen lassen.

Anzeige Anzeige

Bedeutung für Physik und Kosmologie

Die kosmischen Ereignisse bieten zum Beispiel eine Möglichkeit, die Grundlagen der Relativitätstheorie zu prüfen: Beispielsweise zeigte GW241011 zum dritten Mal innerhalb eines Signals eine höhere harmonische Schwingung, analog zu Obertönen eines Musikinstruments, die bei rotierenden Schwarzen Löchern erwartet wird. Solche Daten helfen, Theorien zur Struktur und Rotation Schwarzer Löcher weiter zu verfeinern.

Auch in der Teilchenphysik könnte sich ein Fenster öffnen: Forscher wollen prüfen, ob ultraleichte Bosonen – hypothetische Teilchen jenseits des Standardmodells – rotierende Schwarze Löcher „abbremsen“ könnten. Die schnelle Rotation der Objekte im Merger könnte diesen Effekt jetzt vielleicht ausschließen oder die Theorie zumindest einschränken.

Mit jeder neuen Messung wächst unser Verständnis von Schwarzen Löchern – und damit von den extremsten Phänomenen im Universum.

Anzeige Anzeige

20 starke False-Color-Bilder der Nasa von der Erde und dem Weltall