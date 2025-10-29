Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

700 Millionen Lichtjahre entfernt: Forscher belauschen Kollision gigantischer Schwarzer Löcher

Forscher:innen des Ligo-, Virgo- und Kagra-Netzwerks haben Gravitationswellen zweier frisch entstandener Schwarzer Löcher registriert. Eines dieser Ereignisse weist Merkmale auf, die bislang einzigartig sind.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
700 Millionen Lichtjahre entfernt: Forscher belauschen Kollision gigantischer Schwarzer Löcher
Immer für eine Überraschung gut: Je mehr man über Schwarze Löcher forscht, desto mehr Fragen tun sich auf. (Bild: subralkfja/Shutterstock)

Bei zwei signifikanten Gravitationswellendetektionen – bezeichnet als GW241011 (11. Oktober 2024) und GW241110 (11. November 2024) – gelang es Wissenschaftlern, Aufschluss über sogenannte neugeborene Schwarze Löcher zu erhalten.

Anzeige
Anzeige

Wie sie in ihrer Studie erklären, entnahmen die Forschenden ihre Informationen aus den Geräuschen, die die beiden kosmischen Ereignisse verursachten – und die klangen überraschend anders, als erwartet. Aufgenommen wurden die Gravitationswellen von einer Kollaboration der Sensoren Ligo, Virgo und Kagra.

Kosmischer Crash: Schwarze Löcher krachen ineinander

GW241011 entstand offenbar durch die Kollision zweier Schwarzer Löcher mit ungefähr 17 und sieben Sonnenmassen in rund 700 Millionen Lichtjahren Entfernung. GW241110 ereignete sich etwa 2,4 Milliarden Lichtjahre entfernt durch den Zusammenstoß von Objekten mit etwa 16 und acht Sonnenmassen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Beide Ereignisse deuten darauf hin, dass zumindest bei einem der Fälle ein Merger, also eine Verschmelzung der beiden Objekte stattgefunden hat, der nicht durch eine bisher bekannte Konstellation erklärbar ist.

Ein Schwarzes Loch drehte sich anscheinend entgegengesetzt zur Umlaufrichtung – ein noch nie zuvor beobachtetes Phänomen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Neue Generation Schwarzer Löcher entdeckt

Die Analyse zeigt, dass die detektierten Schwarzen Löcher sogenannte zweite Generation sein könnten. Das heißt, sie sind Produkte früherer Merger und entsprechend massereicher oder dennoch unerwartet ausgeprägt.

Bei GW241110 war ein Partner massiv und drehte sich entgegen der Orbitalbewegung. Dieses bislang einzigartige Verhalten bietet der Wissenschaft neue Daten, mit denen sich alte Theorien auf die Probe stellen lassen.

Anzeige
Anzeige

Bedeutung für Physik und Kosmologie

Die kosmischen Ereignisse bieten zum Beispiel eine Möglichkeit, die Grundlagen der Relativitätstheorie zu prüfen: Beispielsweise zeigte GW241011 zum dritten Mal innerhalb eines Signals eine höhere harmonische Schwingung, analog zu Obertönen eines Musikinstruments, die bei rotierenden Schwarzen Löchern erwartet wird. Solche Daten helfen, Theorien zur Struktur und Rotation Schwarzer Löcher weiter zu verfeinern.

Auch in der Teilchenphysik könnte sich ein Fenster öffnen: Forscher wollen prüfen, ob ultraleichte Bosonen – hypothetische Teilchen jenseits des Standardmodells – rotierende Schwarze Löcher „abbremsen“ könnten. Die schnelle Rotation der Objekte im Merger könnte diesen Effekt jetzt vielleicht ausschließen oder die Theorie zumindest einschränken.

Mit jeder neuen Messung wächst unser Verständnis von Schwarzen Löchern – und damit von den extremsten Phänomenen im Universum.

Anzeige
Anzeige

20 starke False-Color-Bilder der Nasa von der Erde und dem Weltall

20 Bilder ansehen
20 starke False-Color-Bilder der Nasa von der Erde und dem Weltall Quelle:

Top-Artikel
MIT Technology Review NASA Schwarze Löcher
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren