News

Bericht weckt Zweifel an Amazon-Darstellung: Nutzt überhaupt jemand Alexa Plus?

Den Launch von Alexa Plus hatte Amazon angeblich wegen Problemen mit den neuen KI-Funktionen um Monate verschieben müssen. Jetzt weckt ein Medienbericht Zweifel an der Darstellung, Alexa Plus werde schon von „Hunderttausenden“ Kund:innen genutzt.