Zweite Beta von iOS 26 ist da: Apple reagiert auf Kritik der Nutzer

Apple hat die zweite Entwicklervorabversion von iOS 26 veröffentlicht. Das Update adressiert mehrere Kritikpunkte der ersten Beta, insbesondere die teilweise schlechte Lesbarkeit durch das neue „Liquid Glass“-Design.

Anzeige Anzeige

Verbesserte Lesbarkeit durch weniger Transparenz

Das bisher stark durchsichtige Kontrollzentrum wurde an zwei Stellen optimiert: Sowohl der Hintergrund als auch die einzelnen Bedienelemente sind nun weniger transparent.

Dies verbessert die Sichtbarkeit der Steuerelemente deutlich, auch wenn das „Liquid Glass“-Design dadurch nicht mehr so konsequent umgesetzt wird, wie das in der ersten Beta der Fall war. Außerdem hat Apple die „Transparenz reduzieren“-Funktion in den Bedienhilfen-Einstellungen überarbeitet, wodurch das Betriebssystem insgesamt weniger glasig wirkt, wenn man dies wünscht.

Anzeige Anzeige

Safari-Anpassungen und neue Funktionen

In Safari rückt der Knopf zum Erstellen neuer Tabs wieder an seinen ursprünglichen Platz. Zusätzlich wurde das „More“-Menü übersichtlicher gestaltet. Apple Music erhält ein neues Live-Radio-Widget, das auch mit CarPlay fürs Auto kompatibel ist.

Die Beschreibungstexte für die Live-Caption-Funktion wurden verbessert – Apple macht klar, dass Gesprächsteilnehmer, etwa bei einem FaceTime-Videochat, informiert werden, wenn es eine aktive Transkribierung gibt. Auch die Erklärungen zum Stromsparmodus wurden ausführlicher gestaltet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Weitere Neuerungen in iOS 26 Beta 2

Tester haben außerdem einen neuen Klingelton entdeckt. Die Apple Wallet unterstützt jetzt das Tracking von Bestellungen, die nicht mit Apple Pay bezahlt wurden. Dafür schaut E-Mail auf Wunsch die E-Mails nach Bestellungen durch. Der App-Store zeigt nun Informationen zur Barrierefreiheit jeder App an, wobei Entwickler diese Angaben erst nachliefern müssen.

iOS 26 wird voraussichtlich im September erscheinen. Die erste öffentliche Beta wird für Juli erwartet. Derzeit können nur registrierte Entwickler die neue iPhone-Oberfläche testen.

Anzeige Anzeige

Neben iOS 26 hat Apple auch zweite Entwicklerbetas von macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und iPadOS 26 veröffentlicht. Bei macOS 26 können Nutzer der Menüleiste wieder einen Hintergrund hinzufügen, um auch hier die Lesbarkeit zu verbessern. Zudem wird das Icon des Dateimanagers Finder wieder wie zuvor dargestellt – ein neues Farbdesign, das mit der ersten Beta eingeführt wurde, war in sozialen Medien kritisiert worden.