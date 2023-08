Zweiter Prime Day im Oktober: Schnäppchenjäger müssen nicht bis zum Black Friday warten

Der Prime Day kurbelt den Umsatz der Händler auf der Plattform an und wirbt Mitglieder für den Rabattklub Prime. (Grafik: Rafapress/Shutterstock.com)

Erst Mitte Juli hat Amazon einmal mehr sein Schnäppchenfest Prime Day zelebriert. Dabei konnten die Kund:innen an zwei Tagen auf dem Marketplace Sonderangebote bis zum Abwinken von Drittanbietern finden – und auch Amazon selbst hat seine eigenen Produkte und Abos zu Sonderpreise angeboten.

Doch das war noch nicht alles: Wer sich nicht bis zur Preisschlacht vor Weihnachten gedulden will – die Cyber Week mit dem Black Friday am 24. November 2023 dürfte ja bei Schnäppchen-Fans bereits im Kalender stehen – hat im Oktober noch einmal die Chance auf einen Prime Day. Voraussichtlich am 10. und 11. Oktober, so vermuten viele Händler:innen bereits aufgrund ähnlicher Konstellationen im vergangenen Jahr, wird der schon fast als Gewohnheit zu betrachtende Herbst-Prime-Day stattfinden.

Allerdings hat Amazon selbst den Prime Day noch nicht angekündigt und tut dies erfahrungsgemäß auch erst wenige Wochen vor dem Event. In der Vergangenheit war es allerdings immer so, dass der Prime Day weltweit am selben Tag zelebriert wurde, weswegen Gerüchte aus internationalen Händler:innenforen durchaus ernst zu nehmen sind.

Die Händler können aktuell noch Lightning Deals für den Prime Day im Herbst und bereits für die Cyber Week einreichen. Im Falle des Prime Day ist der Stichtag, an dem die Einreichungsfrist endet, allerdings schon am 11. August. Auch bei der Vorweihnachtsrallye haben die Händler:innen nur noch bis zum 1. September Zeit, was angesichts des komplizierteren Procederes nicht mehr allzu lang hin ist. Zusätzlich zu den Blitzangeboten können Händler:innen auch Coupons und Prime-Exclusive-Rabatte für die Veranstaltungen anmelden.

Was der Sommer-Prime-Day uns lehrt

Gleichzeitig bleibt die wirtschaftliche Lage schwierig für die Marketplace-Händler:innen. Denn der erste Prime Day verlief zwar trotz der aktuellen Krise recht lukrativ für die Händler:innen – und nicht zuletzt auch für Amazon. Der erste Verkaufstag, der 11. Juli, war nach Angaben des Unternehmens der erfolgreichste einzelne Verkaufstag in der Geschichte des Unternehmens, an dem weltweit über 375 Millionen Artikel verkauft. Allerdings schlüsselt Amazon selbst die Zahlen nicht nach einzelnen Märkten auf, sodass Rückschlüsse diesbezüglich schwierig sind.

Externe Expert:innen, wie etwa Mark Moldenhauer, Amazon Business Consultant bei der Berliner Beratung Amzell, erklärt, dass der Prime Day umsatztechnisch weiterhin einer der wichtigsten Tage abseits des Jahresendgeschäfts bleibt. „Insgesamt war nach unserem Eindruck der Traffic auf der Plattform noch höher als im vergangenen Jahr. Auch die Top-Plätze waren stärker umkämpft als in 2022, Präsenz ist hier der entscheiden Faktor“, so Moldenhauer. Er beobachtet zwar, dass die Kund:innen zuletzt preissensitiver als in der Vergangenheit waren, rät den Marketplace-Händler:innen aber dennoch weiterhin dazu, mit passenden Angeboten daran teilzunehmen.

Kunden können mit Sonderangeboten rechnen

Auch wenn es für eine Prognose zu den Aktionen an diesem Tag im Oktober noch zu früh ist, rechnen wir hier vor allem wieder Sonderangeboten bei den Eigenmarken von Amazon – und haben hier ein paar Produktgruppen zusammengetragen, die du besonders gut am Prime Day kaufen kannst und die du vorab im Blick behalten solltest. Wer hier noch einige Wochen warten kann, dürfte auch beim Herbst-Prime-Day im Oktober wieder auf seine Kosten kommen.