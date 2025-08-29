Zwischen Absturz und Aufbruch: Die stille Evolution der NFTs

Im März 2021 sorgte das Auktionshaus Christie’s für Aufsehen: Ein Kunstwerk wurde für sensationelle 69 Millionen US-Dollar versteigert. Doch es handelte sich nicht um ein Ölgemälde eines alten Meisters, sondern um ein simples JPEG. Für „Everydays: The First 5000 Days“ hatte der Künstler Beeple über 13 Jahre hinweg täglich ein digitales Bild geschaffen und schließlich zu einer Collage vereint. Der Rekordpreis dürfte weniger dem Motiv als der Tatsache geschuldet sein, dass das Werk als NFT (Non-Fungible Token) auf der Ethereum-Blockchain gesichert war.