Zwischen Aufklärung und Panikmache: KI-Video zeigt Ausbruch des Mount Fuji

Der Mount Fuji ist der höchste Berg Japans – und ein ruhender Vulkan. Um die Bevölkerung der nahegelegenen Metropole Tokio vorzuwarnen, hat die Regierung jetzt ein KI-Video veröffentlicht, das einen Ausbruch und dessen Folgen simuliert. Wie Fast Company berichtet, sind allerdings nicht alle von diesen Aufklärungsmaßnahmen begeistert.

KI hilft dabei, Naturgefahren besser abzuschätzen

Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme: KI könnte bei der Simulation von Naturkatastrophen künftig eine zentrale Rolle spielen. Mithilfe der modernen Technologie lassen sich riesige Datenmengen in Echtzeit analysieren, um Muster zu erkennen und passende Schutzmaßnahmen abzuleiten. So können Regierungsvertreter:innen, Einsatzkräfte und die Bevölkerung potenzielle Gefahren besser einschätzen. Dass solche Prognosen und entsprechende Evakuierungspläne lebensrettend sein können, hat nicht zuletzt das Hochwasser im Ahrtal bewiesen: Die Menschen wurden im Sommer 2021 nicht ausreichend gewarnt. Es kam zu Verzögerungen in der Kommunikation, außerdem wurden kritische Handlungsempfehlungen zu spät ausgesprochen.

Um Katastrophen wie diese zu vermeiden, haben japanische Behörden jetzt ein Video veröffentlicht, das mithilfe von KI erstellt wurde und eine heftige Eruption des Vulkans Mount Fuji simuliert. Es zeigt, wie das etwa 100 Kilometer entfernte Zentrum Tokios innerhalb weniger Stunden von Vulkanasche eingehüllt wird. Neben dem Zusammenbruch des Straßenverkehrs wären auch die Lebensmittel- und Energieversorgung von dem Ausbruch betroffen. Langfristig kann es laut der Behörden außerdem zu Atemwegserkrankungen kommen. Ziel der Aktion ist es, die rund 37 Millionen Menschen in der Metropolregion vor potenziellen Risiken zu warnen. Das Video endet mit der Botschaft: „Wir müssen uns mit Fakten wappnen und uns im Alltag auf Katastrophen vorbereiten.“

KI-Videos: Vorwarnung – oder Verunsicherung?

Der Mount Fuji gilt seit dem 18. Jahrhundert als inaktiv. Laut der Regierung Tokios gibt es derzeit keinerlei Anzeichen für einen bevorstehenden Ausbruch. Trotzdem sind Naturkatastrophen in Japan keine Seltenheit: Aufgrund von Klima und Topografie ist das Land besonders anfällig für Erdbeben, Taifune, Überschwemmungen und Erdrutsche. Und: Von den weltweit rund 1.500 aktiven Vulkanen befinden sich 111 in Japan, das auf dem sogenannten „Pazifischen Feuerring” liegt. Welche gravierenden Folgen Naturkatastrophen nach sich ziehen können, hat unter anderem die Nuklearkatastrophe im Kernkraftwerk von Fukushima verdeutlicht. Nach einem schweren Erdbeben und einem darauffolgenden Tsunami wurden mehrere Reaktorblöcke beschädigt – mit langwierigen Auswirkungen.

Japan ist für seine sorgfältige Katastrophenvorsorge bekannt. „Die Simulation soll die Bewohner:innen mit genauen Informationen und Vorsorgemaßnahmen ausstatten, die sie im Ernstfall ergreifen können“, hieß es seitens der Regierung über die KI-Videos vom Mount Fuji. Die Reaktionen sind allerdings gespalten: Während die Simulation bei einigen Einwohner:innen Verunsicherung und Angst ausgelöst hat, wollen andere aktiv werden und sich vorbereiten. Hiromi Ooki kann von ihrem Heimatort aus direkt auf den stillen Vulkan blicken. Nachdem sie die Videos gesehen hatte, wollte sie am nächsten Tag direkt Notfallvorräte kaufen, wie von der Regierung empfohlen. „Die Kraft der Natur ist so groß, dass es vielleicht sogar gut ist, wenn sie uns ein wenig Angst macht“, meint sie.

Mit KI-Simulationen für den Katastrophenschutz

KI-Anwendungen können historische Wetterdaten, Satellitenbilder und Sensormessungen analysieren, um die Wahrscheinlichkeit, die Intensität und den Verlauf von Naturkatastrophen zu modellieren. Schon heute werden sogenannte „Digitale Zwillinge“ eingesetzt, um beispielsweise die Auswirkungen von Starkregen in Siedlungen zu simulieren oder Katastrophenszenarien von Anfang bis Ende durchzuspielen. Dadurch lässt sich auch überprüfen, welche Rettungsmaßnahmen wann notwendig sind, um Schlimmeres zu verhindern.

