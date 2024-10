Der Zwischenboss, der Gamer zur Weißglut treibt: Memes als Ventil für den Frust

Dragon Ball: Sparking Zero ist ein neues Kampfspiel von Bandai Namco, welches am 11. Oktober offiziell auf Steam erschienen ist. Allerdings treffen die Spieler schon früh im Spiel auf einen besonders schweren Boss namens „Great Ape Vegeta“.

Vegeta ist ein mächtiger Kämpfer im Dragon Ball-Universum. Er kann sich unter bestimmten Bedingungen in einen riesigen Affen verwandeln, der ihn zu einem gigantischen übermächtigen Gegner macht.

Auf X berichten Spieler über ihre Erfahrungen mit dem Riesen-Vegeta, wo sie ihren Frust in Memes und Reaktionen verarbeiten.

Das sind die besten Great Ape Vegeta Memes

Vegeta ist in seiner Riesen-Form nicht nur sehr stark, sondern auch sehr schnell. Seine Beam-Attacken richten enormen Schaden an und seine Griff-Attacke wird so schnell ausgelöst, dass der Spieler kaum Zeit hat zu reagieren.

Ein Spieler demonstriert zum Beispiel am Kampf mit Majin Boo aus dem Dragon Ball Anime, wie sich die Begegnung mit Great Ape Vegeta anfühlt.

Ein anderer Spieler wird etwas kreativer und nutzt eine Szene mit Bugs Bunny, um die Intensität des Kampfes zu veranschaulichen.

Ein weitere Nutzer nimmt den Kampf zum Anlass, um über sein Leben zu reflektieren, er schreibt: „Je älter ich werde, desto mehr schätze ich es, wenn mich ein Boss in einem Videospiel einfach komplett vermöbelt.“

Publisher hat eine Lösung für das Problem

Während die Spieler sich mit dem Kampf schwer tun, hat der Publisher des Spiels, Bandai Namco, eine ganz einfache Lösung parat. Spieler sollen einfach den Schwierigkeitsgrad herunterschrauben und es noch einmal versuchen.

Allerdings wollen einige Spieler es sich nicht so einfach machen. Einer schreibt, dass sein Saiyajin-Stolz das nicht zulasse.

Insgesamt sind die Spieler mit Dragon Ball: Sparking Zero allerdings zufrieden. Auf Steam hat es bisher über 21.000 Bewertungen erhalten, von denen 94 Prozent positiv ausfallen.

