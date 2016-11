Die Automatisierung wird die Arbeitswelt radikal verändern – Braucht es ein bedingungsloses Grundeinkommen?

In der Folge 11 des Filterblase-Podcasts sprechen die beiden t3n-Chefredakteure Luca Caracciolo und Stephan Dörner über den Wandel der Arbeitswelt durch die zunehmende Automatisierung. Muss ein bedingungsloses Grundeinkommen her?

Die Automatisierung und die KI-Forschung werden in Zukunft dafür sorgen, dass immer mehr klassische Arbeitsplätze wegfallen. Um solche Entwicklungen sozial abzufedern, werden zunehmend neue Modelle der sozialen Grundsicherung diskutiert – beispielsweise das bedingungslose Grundeinkommen. Erst kürzlich hat Siemens-Chef Joe Kaeser sich deutlich für das Grundeinkommen ausgesprochen.

Wir sprechen über den Wandel der Arbeitswelt, der durch die Automatisierung vorangetrieben wird und über die Vor- und Nacheile eines bedingungslosen Grundeinkommens.

