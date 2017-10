Deutscher Microsoft-Technikchef: Wohin führt die Explosion der künstlichen Intelligenz?

Der Boom von Machine Learning, insbesondere Deep Learning, ist weiter eines der größten Hype-Themen der Tech-Branche. Im t3n-Filterblase-Podcast erläutert Microsofts Technikchef für Deutschland die Hintergründe.

Die enormen Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz (KI oder englisch AI) haben nicht nur zum Sieg der Maschine über den menschlichen Go-Meister geführt, sondern auch zu den enormen Fortschritten bei Themen wie autonomes Fahren, persönliche Assistenten, Spracherkennung, Übersetzung und Bilderkennung.

KI wird schon bald allgegenwärtig sein, sind viele Experten überzeugt – KI aus der Cloud nach Bedarf bezogen zur Analyse großer Datenmengen für Unternehmen so selbstverständlich und notwendig wie heute Strom oder Internet. Blickt ihr bei den Hype-Begriffen wie Machine Learning, Deep Learning, künstliche neuronale Netze noch durch?

Im Gespräch mit t3n-Onlinechefredakteur Stephan Dörner erläutert Thomas Langkabel, National-Technology-Officer für Microsoft Deutschland, Schritt für Schritt die Begriffe und welche Fortschritte und Entwicklungen im Bereich der KI in den kommenden Jahren zu erwarten sind.

Auch auf die gesellschaftlichen Auswirkungen kommen wir in dem Podcast zu sprechen: Machen uns die Maschinen arbeitslos und wie müssen wir künftig über Wirtschaft und Gesellschaft neu nachdenken, wenn ein immer größerer Teil des Wohlstands nicht mehr von Menschen, sondern Maschinen erwirtschaftet wird?

