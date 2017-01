t3n-Filterblase-Podcast: Sind Chatbots die neuen Apps?

In China prägt der Messenger Wechat die Art, wie Menschen das Internet und seine Dienste nutzen – auch hierzulande ist das Thema Chatbots heiß. Im neuen t3n-Podcast Filterblase geht es um die Bots und ihre Möglichkeiten.

Bot-Software, die sich mit Menschen unterhält, wird nach Ansicht eines Experten maßgeblich die nähere Zukunft prägen. „Bots sind die neuen Apps“, sagte beispielsweise der Micrsofot-Manager Peter Jaeger vergangenes Jahr bei einer Veranstaltung in Berlin. „Es geht darum, die menschlichen Fähigkeiten zu ergänzen.“ Darum, eine Beziehung zwischen Mensch und Maschine zu erstellen, nicht gegen die Maschine.

Stephan Dörner, Chefredakteur von t3n.de stellt dazu Andreas Weck, Social-Media-Experte der t3n-Redaktion, Fragen rund um Chatbots und was sie heute können oder nicht können. Weck stellt die spannende Chatbots vor, die es heute schon gibt, spricht über die Fähigkeiten heutiger und kommender Chatbots – und welche der IT-Giganten am besten für die kommende IT-Ära gerüstet sind, sollte sie tatsächlich von Chatbots dominiert sein.

Filterblase abonnieren

Ihr könnt den Filterblase-Podcast bequem in eurer Podcast-App der Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

RSS-Feed des Filterblase-Podcasts

Filterblase bei iTunes

Weitere Podcast-Episoden der Filterblase