t3n-Podcast: Community als Geschäftsmodell – Interview mit Mydealz-Gründer Fabian Spielberger

In der 24. Folge des Filterblase-Podcasts spricht Lars Budde, t3n-Online-Marketing-Leiter, mit Mydealz-Gründer Fabian Spielberger über den Erfolg der weltweit größten Schnäppchen-Community.

Fabian Spielberger hat vor fast genau zehn Jahren mit seinem Schnäppchenblog Mydealz in Deutschland gestartet, mittlerweile sind zahlreiche Ableger im Ausland dazugekommen. Das deutsche sowie internationale Geschäft bündelt der Gründer unter der Dachmarke pepper.com. Lars Budde spricht mit Spielberger über das Geschäftsmodell von Mydealz, die Internationalisierung, die eminent wichtige Rolle der Community für sein Business und seine Visionen für die Zukunft.

Filterblase abonnieren

Ihr könnt den Filterblase-Podcast bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed ydealzanuell in der App eingeben.