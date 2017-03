t3n-Podcast: Wie VR-Evangelist Sara Lisa Vogl die europäische Virtual-Reality-Szene vernetzen will

In der 25. Folge des Filterblase-Podcasts geht es um Virtual-Reality-Startups. Was sind spannende Trends und wie ist es aktuell um die europäische VR-Startup-Szene bestellt?

Print-Chefredakteur Luca Caracciolo ist auf der Cebit und spricht dort mit Sara Lisa Vogl, Gründerin der VR Base in Berlin, VR-Entwicklerin der ersten Stunde (Lucid Trips) und allseits bekanntes Gesicht in der internationalen VR-Szene. Mit der VR Base in Berlin will sie mit anderen VR-Enthusiasten ein Coworking-Space für VR-Entwickler und -Designer aufbauen sowie für alle, die an VR-Projekten arbeiten oder sich für die Technologie interessieren.

t3n-Print-Chefredakteur Luca Caracciolo hat auf der Cebit mit VR-Base-Gründerin Lisa Vogl über die europäische VR-Startup-Szene gesprochen. (Foto: dpa)

„Der erste Hype um VR ist vorbei, deshalb ist es jetzt besonders wichtig, die Szene zu vernetzen, um etwa Kontakte zu Investoren zu erleichtern“, sagt Vogl. Wie genau das Konzept hinter der VR Base aussieht, welche VR-Starups sie aktuell besonders spannend findet und wie sie generell das aktuelle Klima für VR-Startups einschätzt, erfahrt ihr in dem knapp 40-minütigen Gespräch.

