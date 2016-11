Zur Steigerung der Model-3-Produktion: Tesla übernimmt deutsches Unternehmen Grohmann

Tesla hat am Dienstag bekanntgegeben, das deutsche Unternehmen Grohmann Engineering übernommen zu haben. Die rheinland-pfälzische Firma ist darauf spezialisiert Produktionsanlagen zu automatisieren.

Grohmann Engineering: Tesla kauft deutschen Spezialisten zur Automatisierung von Produktionsanlagen

Im Zuge einer Online-Pressekonferenz hat Tesla am Dienstag angekündigt, die deutsche Firma Grohmann Engineering zu übernehmen. Grohmann Engineering ist auf die Automatisierung von Produktionsprozessen spezialisiert und soll den US-Autobauer bei der Ankurbelung der Elektroauto-Produktion unterstützen.

Nachdem Tesla sich zum Ziel gesetzt hatte, die Produktion bis 2018 auf 500.000 Fahrzeuge hochzuschrauben, suchte das Unternehmen nach den besten Ingenieurstalenten der Branche, um eine automatisierte Produktionsanlage aufzubauen. Diese Talente habe man mit Grohmann Engineering gefunden. Das rheinland-pfälzische Unternehmen werde künftig unter Tesla Grohmann Automation firmieren.

Mit dem Kauf von Grohmann Engineering will Tesla die Produktion des Model 3 (zwangsläufig) ankurbeln. (Foto: Tesla)

Das Unternehmen, das zurzeit über 700 Angestellte stark ist, behält seinen Hauptsitz in Prüm. Mehr noch: Tesla Grohmann Automation dient für den Übergang als Firmenzentrale für Teslas Advanced Automation Deutschland. Tesla zufolge sollen weitere Einrichtungen zur Weiterentwicklung automatisierter Fahrzeugherstellung folgen – insgesamt beabsichtigt Tesla innerhalb der nächsten zwei Jahre rund 1.000 neue zu Stellen schaffen.

Tesla will „modernste Produktionslange“ der Welt bauen

Unter Mithilfe des Grohman-CEO, Klaus Grohmann, will Tesla nach eigenen Aussagen in Prüm die Zukunft der automatisierten Produktionsanlagen entwickeln und bauen. Man wolle die fortschrittlichsten automatisierten Anlagen der Welt entwickeln. In Kombination mit den Entwicklungsstätten in Kalifornien und Michigan und weiterer noch in Planung befindlicher Einrichtungen, will Tesla die Produktionsprozesse in großem Maße verbessern und zugleich die Produktionskosten senken.

Die Übernahme von Grohmann Engineering ist nicht nur deswegen interessant, weil es sich um ein deutsches Unternehmen handelt, sondern weil Tesla seit der Gründung 2003 kaum Übernahmen getätigt hat. Es sind lediglich der Milliarden-Deal von Solarcity und der Kauf des Autoteile-Machers Riviera Tool bekannt. Solarcity kann zudem eher als Schwesterunternehmen von Tesla betrachtet werden. Die Übernahme von Grohmann Engineering muss noch von Regulierungsbehörden abgesegnet werden und soll im Frühling nächsten Jahres abgeschlossen sein.

via venturebeat.com