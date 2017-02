Andromeda: Microsoft und Google nutzen selben Namen für das gleiche Projekt

Seit September letzten Jahres kursieren Gerüchte um Googles Projekt Andromeda. Dabei soll es sich um die engere Verzahnung von Android und Chrome OS handeln, die möglicherweise Bestandteil von Android 8.0 „O“ werden könnte. Angeblich soll Android mit dem Projekt den Sprung auf den Desktop schaffen und so eine Alternative zu Windows und macOS werden.

Andromeda ist aber nicht nur bei Google ein Thema: Auch Microsoft hat ein Projekt gleichen Namens in Arbeit, mit dem das Unternehmen seine beiden Plattformen Windows 10 und Windows 10 Mobile enger zusammenführen will. Windows 10 wird zwar als ein OS für alle Geräte dargestellt, das ist aber nicht der Fall. Denn jede Windows-Gerätekategorie – von Windows-PCs über Smartphones, Xbox, bis zur Hololens und weiteren – besitzt eine eigene Shell, die sich von den anderen unterscheidet – mit Andromeda soll sich das offenbar ändern.

So Google's rumored Andromeda is a hybrid OS designed for hybrid devices, and MS Andromeda is the same thing, hard to believe its coincident