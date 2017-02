Apple hui, Amazon pfui: Das sind die Ladezeiten der 25 beliebtesten E-Commerce-Websites

Apple.com hat unter den E-Commerce-Websites mit dem größten Traffic in Deutschland die schnellsten Ladezeiten. Das ist das Ergebnis einer Erhebung des Cloud-Services Baqend.

Amazon landet nur im hinteren Mittelfeld

Laut dem Cloud-Service Baqend dauert es nur 0,33 Sekunden, bis der Nutzer einen ersten Blick auf die Apple-Homepage werfen kann. Nach weiteren 1,57 Sekunden ist die ganze Website zu sehen.

In dem Top-25-Ranking des Startups schneiden Check24.de (2,10 Sekunden) und Idealo.de (2,30) ähnlich gut ab, Amazon.de dagegen schwächelt. Mit einer vollständigen Ladezeit von immer noch unter vier Sekunden platzieren sich Lidl.de, Hornbach.de und Ikea.com knapp hinter den Top 3. Der Online-Handelsriese Amazon, der mit großem Vorsprung die am meisten besuchte E-Commerce-Site in Deutschland stellt, landet dagegen nur im Mittelfeld (Platz 17). Die Homepage ist erst nach 6,7 Sekunden vollständig geladen. Andere große Händler wie Zalando.de, Mediamarkt.de und Ebay.de schneiden noch schlechter ab als Amazon.

Apple schneidet in puncto Ladezeiten der beliebtesten E-Commerce-Sites am besten ab (Bild: Baqend).

Laut Felix Gessert, CEO und Gründer von Baqend, machen bereits 100 Millisekunden zusätzliche Ladezeit einen Unterschied von einem Prozent Umsatz aus – im Falle von Amazon würde das über eine Milliarde Euro bedeuten: „Schnelle Ladezeiten sind nicht ,nice-to-have‘, sondern entscheiden darüber, ob die Kunden kaufen und somit, ob ein Shop sich gegenüber dem Wettbewerber durchsetzen kann. Im gesamten E-Commerce-Markt hängen an Millisekunden Millionenumsätze, so Gessert.

Messungen von einem Rechner in London aus durchgeführt – für faire Bedingungen

Für die Erhebung hat Baqend die laut Google 25 am stärksten frequentierten E-Commerce-Websites auf ihre Ladezeiten untersucht. Die Messungen wurden am 9. Februar von einem Rechner in London aus durchgeführt, sodass für alle Online-Shops gleiche Bedingungen herrschten. Die Ladezeiten in Sekunden wurden dabei in den zwei Kategorien „First Paint“ und „Fully Loaded“, die im Verhältnis 50:50 gewichtet wurden, analysiert.

