Weniger Loyalität als zur Turnschuhmarke: Warum die Gen Z die Arbeitswelt herausfordert

Was ist die Generation Z – und was will sie? (Foto: Shutterstock / Halfpoint )

Die „Generation Z“ steht bereit und drängt in den kommenden Jahren auf den Arbeitsmarkt. Sie werden Unternehmen erneut vor Herausforderungen stellen, glaubt Andreas Weck.

Wie das immer so ist mit Stereotypen: Niemand lässt sich gern in Schubladen stecken. Dennoch versuchen Soziologen und Marktforscher immer wieder, den kleinsten gemeinsamen Nenner von Geburtenjahrgängen zu finden und ihnen bestimmte Merkmale zuzuordnen. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass sie oft ins Schwarze treffen.

Die Generation Y ist am Zug, doch die „Zs“ stehen in den Startlöchern

Willkommen in der Arbeitswelt: Was ist die Generation Z – und was will sie? (Foto: Shutterstock / flil)

Ich selbst gehöre der Generation Y an. Was man über uns sagt ist, dass wir in unserer Arbeit einen Sinn suchen und dass wir zunehmend weniger Wert auf materielle Güter legen. Wir interessieren uns für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit. Wir meinen, dass nicht wir zum Arbeitgeber, sondern der Arbeitgeber zu uns passen muss. Und dass wir es lieben, frei und selbstbestimmt im Sparring mit Gleichgesinnten zu arbeiten. Und ja, das trifft auf jeden Fall auf mich zu – und auf so gut wie alle mir nah oder fern stehenden Freunde und Bekannte, soweit ich das beurteilen kann.

Das alles heißt nicht, dass wir nicht gerne reich wären – wenn das Geld anklopft, nehmen wir es auch mit. Aber sich dafür verbiegen? Nein, danke! Der Wohlstand kommt irgendwann von ganz alleine.

Doch meine Generation ist – auch wenn ich es nur schwer ertrage – nicht mehr das, was man gemeinhin als „die Zukunft“ bezeichnet. Wir sind die Gegenwart, stehen weitestgehend mitten im Leben und auf eigenen Beinen – Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Jahrgänge 1977 bis 1998 sind heute zwischen 17 und 38 Jahre alt. Der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft haben sich auf uns eingestellt und wissen genau, was wir mögen und wie sie uns für sich gewinnen, vor allem mit einem Höchstmaß an gebotener Selbstbestimmung – auch wenn das oft nur eine Illusion ist.

Die „Ys“ sind die Gegenwart, die Generation Z ist die Zukunft

Die Generation Z ist auf dem Sprung in die Arbeitswelt. In drei bis fünf Jahren ist es soweit. (Foto: Shutterstock / Antonio Guillem)

Eine neue Herausforderung sind die nachfolgenden Jahrgänge, die Generation Z – quasi die ab 1999 Geborenen. Und die haben es faustdick hinter den Ohren: Denn wo wir schon mit fester Bindung gehadert und unsere Individualität ausgelebt haben, setzen die Nachfolger noch eins drauf.

Der BWL-Professor der Universität des Saarlandes, Christian Scholz, schrieb vor vier Jahren in der Printausgabe des österreichischen Standard, dass die heutigen Teenager zu ihrem Arbeitgeber „noch weniger Loyalität als zu ihrer Turnschuhmarke“ aufbauen werden. Ihre Erfüllung besteht laut Scholz vor allem darin, nach Außen hin etwas darzustellen: Statussucht ist ihr Merkmal, weder Geld noch Glück, denn mit dem Gedanken, viel Anerkennung zu sammeln, sind sie aufgewachsen.

„Was für uns das Panini-Album war, ist für die Zs die Selfie-Galerie auf Instagram.“

In die digitalisierte Welt hineingeboren: Die „Zs“ sind die wahren Digital Natives

Die Generation Z sind die wahren Digital Natives. (Foto: Shutterstock / Anchiy)

Anders als meine Generation sind die „Zs“ nicht in den technologischen Wandel reingeschlittert, sondern schlicht hineingeboren worden. Sie wissen gar nicht mehr, wie es ohne Internet war. Sie haben schon früh ihre Lieblingssendung auf YouTube am Mac von Papa geguckt, schnell eigene internetfähige Mobilgeräte besessen, sich in sozialen Medien getroffen und dort gelernt sich und ihr Leben zu präsentieren. Was für uns das Panini-Album war, ist für sie die Selfie-Galerie auf Instagram – oder wo auch immer sich „die Jugend“ heute rumtreibt. Wer glaubt, dass die „Ys“ die Digital Natives sind, sollte sich mal mit einem Jugendlichen aus dem Familienumfeld zusammensetzen. Ihr werdet überrascht sein!

Erst kürzlich habe ich mit meiner kleinen Cousine im Garten meiner Großeltern gesessen. Sie müsste jetzt zwölf Jahre alt sein – so genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Als sie auf einmal ein Tablet hervorkramte und wie wild darauf rumwischte, wurde ich aufmerksam und wollte gucken, was sie da macht. Und siehe da: Sie spielte ein Jump 'n' Run – und zwar wie ein Pro! Später zeigte sie mir ihre selbstgedrehten Videos, die sie mit Effekten veredelt hat. Über Bluetooth hat sie mir ein Foto geschickt, das sie von unserem Opa aufgenommen hat, als er schlafend im Sessel lag – dank App mit einer digitalen Krone auf dem Kopf und Lippenstift im Gesicht.

„Die Generation Z ist technologisch versierter als wir.“

Ich fragte sie, ob das Gerät auch online ist. Und die Antwort darauf war nicht weniger verblüffend: „Nein, Mama erlaubt das nicht. Aber wenn ich bei Freunden bin, wähle ich mich immer in deren WLAN ein.“ Gewusst wie.

Die Generation Z ist technologisch versierter als wir. Sie weiß die Gegebenheiten der Zeit für sich zu nutzen – und wie man Karriere im Netz macht. Ihre Helden sind Unge, Dagi Bee und wie sie alle heißen. Teens, die schon früh erfolgreich waren, die zwar nie etwas gelernt, es durch gute Selbstvermarktung und „Ich-mach-was-ich-will“-Attitüde aber auch so zu größter Prominenz und sattem Einkommen gebracht haben. Diese Generation hat früh gesehen, was es heißt, Entrepreneur zu sein.

Die Generation Z macht gerade ihren Führerschein und ist auf dem Weg in die Arbeitswelt

Es ist spannend zu sehen, wie Arbeitsmarkt und Wirtschaft auf diese Einzelkämpfer reagieren werden, die hochvernetzt und immer informiert sind. Die Generation Z wird nicht arbeitsscheu sein, aber sie wird sich über ihre Projekte definieren. Und wenn die nicht „cool“ genug sind, heißt es „Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal“.

Christian Scholz schreibt: „Man wird sich spezielle Führungsmuster überlegen, die wesentlich kurztaktiger und ergebnisorientierter ausfallen.“ Die ersten Vertreter dieser Generation sind gerade dabei, ihren Führerschein zu machen und so langsam in die Berufswelt zu schlittern. Bereitet euch auf sie vor!