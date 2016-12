Die besten Quellen für Dual-Screen-Wallpaper

Einen Rechner mit mehr als einem Monitor zu betreiben, ist heutzutage alles andere als selten. Wir verraten euch, wo ihr die schicksten Multi-Screen-Wallpaper für eure Monitore findet.

Egal, ob externer Monitor am Macbook oder Desktop-Rechner mit zwei Bildschirmen: Viele von uns haben sich längst an die Arbeit mit zwei Monitoren gewöhnt. Damit ein solches Dual-Monitor-Setup aber auch schön aussieht, benötigt ihr einen passenden Bildschirmhintergrund. Wir haben uns im Netz umgeschaut und euch fünf der besten Quellen für genau solche hochauflösenden Desktop-Hintergründe herausgesucht.

Dual-Screen-Wallpaper: Die besten Quellen für schicke Desktop-Hintergründe

Dual-Monitor-Setup: Twelve South bietet euch eine Reihe schicker Hintergründe. (Grafik: Twelve South)

Wer ein Macbook in Kombination mit einem zusätzlichen Monitor betreibt, kennt das Problem: Zwei unterschiedliche Hintergründe sehen nicht sonderlich hübsch aus, aber auch Hintergründe, die für zwei Monitore konzipiert wurden, wirken aufgrund der unterschiedlichen Display-Größen merkwürdig. Twelve South, ein Hersteller von Zubehörartikeln, versucht das Problem mit einer Reihe von speziell für diesen Einsatzzweck erstellen Desktop-Hintergründen zu lösen. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Wallpaper-Sets die jeweils Orte in San Francisco, Hawaii und Schottland zeigen. Die Bilder könnt ihr in verschiedenen Formaten für alle aktuellen Apple-Geräte herunterladen.

Desktop-Hintergründe findet ihr auf wallpaperfusion für so ziemlich jedes Einsatzgebiet. (Screenshot: wallpaperfusion)

Egal ob ihr einen, zwei oder sogar vier Monitore verwendet: Auf wallpaperfusion solltet ihr passende Desktop-Hintergründe finden. Die Seite bietet umfangreiche Filtermöglichkeiten und erlaubt den Download der Hintergrundbilder in verschiedenen Größen und Formaten an. Auch Auswahl und Qualität der Bilder können sich sehen lassen.

/r/MultiWall: Auch auf Reddit findet ihr schicke Desktop-Hintergründe für euer Dual-Monitor-Setup. (Screenshot: Reddit)

Es ist beinahe egal, um welches Thema es sich dreht – auf der Community-Seite Reddit findet sich im Regelfall immer ein entsprechendes Unterforum. Auch Desktop-Hintergründe für mehrere Monitore sind hier keine Ausnahme. /r/MultiWall ist mit 10.976 nicht annährend der aktivste Bereich der Seite, aber dennoch finden Nutzer hier regelmäßig neue Desktop-Hintergründe.

Interfacelift bietet eine große Auswahl schöner Desktop-Hintergründe. (Screenshot: Interfacelift)

Interfacelift bietet Wallpaper in den unterschiedlichsten Auflösungen an. Auch Dual- und Triple-Monitor-Setups werden unterstützt. Auch hier kann sich ein Blick auf die verfügbaren Hintergründe wirklich rentieren.

Bildschirmhintergründe für mehrere Monitore hat auch Wallpapers Wide im Angebot. (Screenshot: wallpaperswide.com)

Wallpapers Wide bietet eine große Auswahl verschiedener Bildschirmhintergründe. Vor dem Download könnt ihr jeweils bestimmen, ob ihr das Bild auf einem, zwei oder sogar drei Monitoren verwendet möchtet. Auch der Download für Smartphones wird hier angeboten.

Auch Wallpaper Abyss bietet einige schöne Hintergründe. (Screenshot: Wallpaper Abyss)

Von 3D-Grafiken bis Fotos: Auf Wallpaper Abysss findet ihr insgesamt 1.811 Hintergründe für euer Dual-Monitor-Setup. Dankenswerterweise könnt ihr euch die Wallpaper auch nach Kategorien anzeigen lassen und es gibt eine Suchfunktion.

dmb: Keine Filter, aber eine nette Auswahl an Desktop-Hintergründen. (Screenshot: dmb)

Wer noch immer keinen passenden Bildschirm-Hintergrund gefunden hat, der kann auf dmb vorbeischauen. Der Wallpaper-Bestand lässt sich hier nach Kategorien sortieren, weitere Filter gibt es allerdings nicht. Trotzdem lassen sich aber auch hier einige hübsche Hintergründe finden.

HD Wallpapers bietet verschiedene Motive für euer Multi-Monitor-Setup. (Screenshot: HD Wallpapers)

Auf HD Wallpapers findet ihr hauptsächlich Landschaftsaufnahmen für eure zwei Monitore. Die Auswahl ist überschaubar, dafür befinden sich aber auch ein paar Highlights auf der Seite.

Die Community auf Deviant Art bietet ebenfalls einige Hintergründe an. (Screenshot: Deviant Art)

Auch auf Deviant Art findet ihr Bildschirmhintergründe für euer Dual-Monitor-Setup. Nicht alle davon sind sonderlich hübsch, trotzdem kann sich ein Blick lohnen.

Dual-Monitor-Wallpaper für Computerspielfreaks. (Screenshots: gamewallpapers.com)

Wie am Namen unschwer erkennbar ist, richtet sich diese Wallpaper-Seite besonders an Zockernaturen. Die Bildschirmhintergründe entstammen alle aus dem Computerspielebereich. Wenn euch so etwas gefällt, dann solltet ihr einen Blick auf Game Wallpapers werfen.

Multi-Screen-Wallpaper: Hilfreiche Apps für OS X und Windows

Multi-Screen-Wallpaper: Diese Mac-App hilft euch bei der Einrichtung. (Screenshot: Multi Monitor Wallpaper)

Diese kostenpflichtige App für OS X hilft euch dabei, Bildschirmhintergründe auf all eure Monitore zu verteilen. Sprich: Ihr könnt Desktop-Hintergründe genau auf euer physisches Monitor-Setup zurechtschneiden. Obendrein ist auch ein Browser für die Foto-Website Flickr integriert. Damit habt ihr Zugriff auf euren eigenen Foto-Stream und auch auf öffentliche Bilder. Dank der Suchfunktion habt ihr bei Bedarf ständig neue Hintergrundbilder zur Hand.

Multi-Screen-Wallpaper: Windows-8-Nutzer können die kostenlose App MultiWall verwenden. (Screenshot: MultiWall)

Multiwall unterstützt Windows 8 und einige ältere Microsoft-Betriebsysteme. Das kostenlose Programm gibt euch eine ganze Reihe an Features an die Hand, um Multi-Screen-Wallpaper anzupassen. Interessanterweise gibt es bei Multiwall sogar die Möglichkeit, Filter auf die Hintergrundbilder anzuwenden – so benötigt ihr kein zusätzliches Bildbearbeitungswerkzeug, um beispielsweise die Farbe eines Hintergrundbildes zu verändern.

Letztes Update des Artikels: 27. Dezember 2017