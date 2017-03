Digitale Kommunikation: 70 Prozent der deutschen Unternehmen faxen noch

Das Fax ist auf Platz drei der beliebtesten Kommunikationswege in deutschen Unternehmen. (Foto: Shutterstock )

Deutsche Unternehmen setzen verstärkt auf digitale Kommunikation. Der Bitkom zeigt, welche Wege beliebt sind – und sorgt dabei auch für erstaunliche Erkenntnisse.

Deutsche Unternehmen setzen verstärkt auf digitale Kommunikation. (Grafik: Bitkom)

Wie digital kommunizieren deutsche Unternehmen? Der Digitalverband Bitkom ging dieser Frage jetzt in einer repräsentativen Erhebung nach – und brachte dabei auch Überraschungen zu Tage. Demnach würden inzwischen 58 Prozent der befragten Unternehmen zur internen und externen Kommunikation das Handy oder das Smartphone nutzen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 51 Prozent. Doch auch die Nutzung anderer digitaler Kommunikationskanäle ist gestiegen.

„Satte 70 Prozent der Unternehmen faxen noch. Die Tendenz ist allerdings fallend.“

Online-Meetings und Videokonferenzen gehören in 52 Prozent der Unternehmen zum Standard. Auch hier hat sich der Anteil gesteigert. 2016 waren es noch 40 Prozent. Etwa 34 Prozent nutzen aktuell Kunden- oder Mitarbeiterportale. Im vergangenen Jahr waren es noch 28 Prozent. Etwas unter den Möglichkeiten bleibt jedoch noch die Kommunikation über soziale Netzwerke. Hier sind nur 22 Prozent der Unternehmen aktiv – immerhin eine Steigerung um 7 Prozent zum Vorjahr.

Erstaunlich sind vor allem jedoch zwei Werte: So sind interne Apps, zum Beispiel für die Rechnungsfreigabe oder Auftragsabwicklung, nur bei 5 Prozent der Unternehmen in Nutzung. Und: Das eigentlich etwas aus der Mode gekommene Fax nimmt immer noch einen riesigen Anteil in der Unternehmenskommunikation ein. Satte 70 Prozent der Betriebe faxen noch. Die Tendenz ist allerdings fallend. 2016 waren es noch 79 Prozent.

„Digitale Kommunikation macht viele Arbeitswege schneller und flexibler“, sagt Jürgen Biffar, Vorstandsvorsitzender des Kompetenzbereichs Enterprise Content Management im Bitkom. „Auch im beruflichen Umfeld wird das Smartphone dabei immer mehr zur mobilen Kommunikationszentrale. Unterwegs auf dem Smartphone E-Mails zu schreiben, oder sich per Videotelefonie in eine Konferenz schalten zu lassen, gehört für viele Nutzer bereits zum Alltag.“

