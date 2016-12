ERP ohne SAP: Die besten Alternativen im Überblick

Es muss nicht immer SAP sein. Mittelständler, die ihre Prozesse digitalisieren und dabei eine abteilungsübergreifende ERP-Lösung einsetzen möchten, finden in der deutschen Cloud gute Alternativen.

ERP: Die besten Alternativen ohne SAP

In der IT-Branche gibt es einen bekannten Ausspruch: „Nobody ever got fired for buying IBM”. Das gilt auch für Entscheider im Unternehmen, die ERP-Software ( Enterprise Resource Planning ) einkaufen müssen. Für sie klingen Oracle, Microsoft und gerade hierzulande SAP nach einer sicheren Sache. So denken viele Mittelständler, die die Digitalisierung in ihrem Unternehmen vorantreiben möchten, sofort an das deutsche Software-Vorzeigeunternehmen, wenn es um professionelle Unternehmenslösungen geht. Unzählige namhafte Kunden weltweit, eine starke Marke, eine hohe Innovationskraft und nicht zuletzt ein umfassendes Produktportfolio, das speziell für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert ist, machen aus SAP nicht nur im Enterprise-Bereich, sondern auch im Mittelstand eine sichere Wahl. Doch wer sich traut nach Alternativen zu suchen, dürfte nicht enttäuscht werden. Insbesondere in der Cloud gibt es bereits zahlreiche ERP-Dienste, die den Vergleich mit den Lösungen des Softwareriesen nicht scheuen müssen – ganz im Gegenteil.

Wie eine aktuelle Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Techconsult zeigt, steigt das Interesse seitens der deutschen Unternehmen an ERP-Lösungen aus der Cloud immer weiter an. Zum einen sind diese oft um ein vielfaches günstiger als eine traditionelle SAP-Implementierung. Denn bei traditionellen ERP-Projekten entfällt der Großteil der Kosten und Zeit auf die Entwicklung von Sonderprogrammierungen, Anpassungen und maßgeschneiderten Integrationen. Bei einer Business-Lösung aus der Cloud rückt der technische Aufwand eher in den Hintergrund. Gerade kleinere Unternehmen sind mit modernen Online-Services in der Regel besser bedient. Denn diese sind im Vergleich zum kaum durchschaubaren Produktportfolio von SAP nicht nur leichter zu implementieren, sondern in der Praxis für den Endanwender auch häufig einfacher zu bedienen.

Im Folgenden stellen wir eine Reihe moderner ERP-Lösungen aus der Cloud vor, die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen konzipiert sind. Wer aus Sicherheitsgründen seine Unternehmenssoftware lieber hinter der eigenen Firewall in Eigenregie betreiben möchte, wird jedoch auch nicht enttäuscht werden. Die meisten der in diesem Beitrag aufgeführten Lösungen lassen sich bei Bedarf nämlich auch On-Premise einsetzen.