Google verrät: Es gibt keine Top-Rankingfaktoren

Immer wieder spekulieren SEOs darüber, was die Top-Rankingfaktoren bei Google sind. Gary Illyes klärt jetzt auf: Das hängt ganz von der jeweiligen Suchanfrage ab.

Content, Backlinks, Pagespeed oder doch User-Signals? In der SEO-Szene hört man ständig andere Aussagen darüber, was denn nun die wichtigsten Rankingfaktoren für Google sind. Googles Web-Trend-Analyst Gary Illyes erklärt nun auf Twitter: Die Top-Rankingfaktoren ändern sich je nach Suchanfrage.

I didn't give a top 3. I actually said that it very much depends on the query and the results which signals count more — Gary "鯨理" Illyes (@methode) 18. September 2017

Nachdem eine Userin via Twitter die Frage an die beiden Web-Trend-Analysten John Müller und Gary Illves richtete, ob Links zu den Top-drei-Rankingfaktoren gehören, erklärte Müller zunächst, dass es keine Top drei gäbe. Illyes ergänze später, dass vor allem die Suchanfrage darüber entscheidet, welche Rankingfaktoren das größte Gewicht haben.

Googles Algorithmus setzt auf Relevanz

Laut Müller soll der Algorithmus den Nutzern die Ergebnisse zeigen, die für ihre jeweilige Suche die größte Relevanz haben. Auf bestimmte Rankingfaktoren zu optimieren sei zu kurz gedacht.

The algorithms try to show relevant & awesome results to users' queries. Everything else varies. Opt'ing for factors is short-term thinking. — John ☆.o(≧▽≦)o.☆ (@JohnMu) 18. September 2017

Im Verlauf der Twitter-Diskussion erklärt Gary Illyes weiter, dass Links, entgegen der verbreiteten Meinung in der SEO-Szene, in vielen Fällen gar keine Rolle spielen. Viele der Top-Suchergebnisse haben keinerlei Backlinks, was vor allem damit zusammenhängt, dass viele Suchanfragen (vor allem im Long-Tail-Bereich), so noch nie gestellt wurden. Einige Suchergebnisse sind so neu oder spezifisch, dass andere Seiten noch nicht auf sie verlinkt haben. Wenn sie jedoch relevant für die Suchanfrage eines Users sind, haben sie auch ohne Links gute Rankingchancen.

Was bedeutet das für Marketer?

Über die abnehmende, nicht mehr vorhandene oder zu früh für tot erklärte Bedeutung von Backlinks wird in der SEO-Szene nicht erst seit gestern diskutiert. Die Statements von John Müller und Gary Illyes bringen jetzt endlich Licht ins Dunkel.

Für die zukünftige (SEO)-Arbeit von Seitenbetreiber bedeutet das: Optimiert endlich für eure Nutzer, nicht für die Maschine. Vor allem bedingt durch die immer populärer werdende Voice-Search werden Suchanfragen länger und spezifischer. Nur, wer dafür relevante Inhalte bieten kann, wird sich langfristig im Google-Ranking behaupten können.