Mein ICQ-Protokoll aus dem Jahr 2000: Die schrägen Tage im Netz von damals

ICQ ist 20 Jahre alt. Der Urvater von Whatsapp und Co war vor allem um die Jahrtausende herum ein Hit. Martin Weigert erinnert sich – anhand alter ICQ-Protokolle, auf die er gestoßen ist.

Das ICQ-Protokoll: Ein historisches Dokument

ICQ – ein Messenger, der früher Kultstatus hatte. (Bild: Gil C / Shutterstock.com)

ICQ wird dieser Tage 20 Jahre alt – der Klassiker unter den Messengern und damit der Urvater von Whatsapp, Facebook-Messenger und Snapchat. Im Jahr 2015 stieß ich durch Zufall auf ein ICQ-Chatprotokoll aus dem Jahr 2000. Ich war mir überhaupt nicht im Klaren darüber, dass ich die .txt-Datei mit den Gesprächen zwischen einem Freund und mir damals exportiert und seitdem unbemerkt von Backup zu Backup „mitgenommen“ hatte.

Dass es sich um ein aus persönlicher Sicht „historisches“ Dokument handelt, muss ich wohl kaum erwähnen. Damals war ich 17 Jahre alt, also im „besten“ Teenager-Alter. Zu lesen, wie das eigene, junge und unreifere Ich damals geurteilt hat, besitzt einen hohen Unterhaltungs- und Verwunderungswert.

Der ICQ-Chat.

Mindestens genauso spannend wie die alten Erinnerungen, Insider-Witze und Erlebnisse sind die in dem Protokoll enthaltenen Hinweise und Aussagen in Bezug auf die damalige Nutzung des Webs. Immerhin befand sich das kommerzielle Internet im Jahr 2000 noch in seiner Frühphase. Wer überhaupt einen Zugang hatte, ging mit wenigen Ausnahmen per Modem oder ISDN ins Desktop-basierte Web – und zahlte nicht selten auf Minutenbasis für die Nutzung. Kurzum: Das Web von damals war ein anderes als das von heute. Ich habe mich schmunzelnd durch die Chat-Historik „gearbeitet“ und kommentierte Zitate festgehalten, die eine kleine Zeitreise erlauben.

ICQ-Chat: „Habe erstmal Mails gecheckt aber war nix da“

+++

06.07.00 15:18 „Was machst du gerade?“ 06.07.00 15:18 „Gar nichts, bin gerade erst gekommen und online gegangen, weiß noch nicht, was ich jetzt mache, habe erstmal Mails gecheckt aber war nix da.“

Keine E-Mails im Postfach. Viele Menschen würden für diesen Zustand heute einiges geben.

+++

05.07.00 19:14 „Ah wieder MP3z saugen“

Keine Frage, das MP3-Format war eine Revolution.

+++

15.07.00 14:12 „Bei Geocities geht nix mehr, und andere haben das Tempo gedrosselt. Ich kann mir keine MP3 mehr mit 6 kb/s oder höher runterladen, immer nur 3 kb/s oder so.“

+++

08.07.00 21:12 „Nochmal zu Napster, es ist echt geil. Leider saugen bei mir gerade 4 Leute, einer aus Texas gleich drei Songs gleichzeitig, sogar Techno.“

Damals dachte ich noch, US-Amerikaner hören nur Rap und Britney Spears.

+++

09.10.00 13:32 „Übrigens dauert es deshalb immer so lange wenn ich URLS checken soll da ich sie mir erst abschreiben muss.” 09.10.00 13:32: „Ich muss ehrlich sagen das ist wirklich eines Gymnasiasten nicht würdig. Du markierst die URL, Rechtsklick, Kopieren, und fügst sie in die Adresszeile von Netscape ein!!!!“

Man konnte damals offenbar tatsächlich keine Links in Instant-Messages anklicken.

+++

04.10.00 18:30: „Shortnews ist ein verdammtes Teufelszeug. Jedes Mal falle ich auf deren Headlines rein und die geweckte Gier nach Informationen wird fast nie erfüllt. So war es gerade eben schon wieder, Headline ungefähr: erstes Nacktfoto von Verona Feldbusch im Netz aufgetaucht, da konnte ich natürlich nicht widerstehen *g und habe draufgeklickt. Der Verweis zu den Fotos existierte irgendwie nicht mehr oder den hat es nie gegeben.“

Das Clickbait-Prinzip ist viel älter als man denkt.

+++

12.10.00 17:43 „Na sieht man dich auch mal wieder.“ 12.10.00 17:44 „Ja ich bin in letzter Zeit überhaupt nicht dazu gekommen, mal ins Netz zu gehen.“

+++

20.10.00 22:42 „Wie kommts eigentlich dass du heute so lange online bist, sonst warst du doch immer nur kurz und zu einer ganz anderen Zeit online.“ 20.10.00 22:43 „Wundert mich auch doch heute habe ich seit langem mal wieder Bock bekommen mir was zu herunterzuladen, außerdem kommt heute nur Mist im Fernsehen.“

+++

02.08.00 17:49 „Hast du irgendeine neue Quelle aufgetan, netzmäßig?“ 02.08.00 17:49 „Naja rotten.com vielleicht.“ 02.08.00 17:49 „Was'n das?“ 02.08.00 17:49 „Geh einfach hin.“

Kurz darauf veränderte sich die Sicht auf das Leben.

+++

02.07.00 12:01: „Also manchmal glaub ich du bist völlig neu im Netz: lol = laughing out loudly.“

Pure Arroganz.

++++

30.07.00 21:56 „Mit wie vielen chattest du gleichzeitig?“

Mit Multitasking andere beeindrucken.

+++

01.08.00 19:50 „Nicht dass du denkst ich habe irgendwelche Wahrnehmungsschwierigkeiten, ich bin schon wieder auf den Offline Message Service reingefallen, die von dir gestern geschriebene Nachricht erscheint bei mir nämlich sofort und das hat mir suggeriert du wärest online. Sorry.“

+++

19.07.00 15:12 „Unglaublich!“ 19.07.00 15:15 „Was unglaublich?“ 19.07.00 15:16 „So viel Arroganz ist kaum zu toppen, warum meldest bzw. ignorierst du mich eine glatte Viertelstunde?“ 19.07.00 15:16 „Ich war essen und hab vergessen, ICQ auszuschalten *g“ 19.07.00 15:17 „Sowas kann man sich bei ner Flatrate leisten.“

Die Erwartungshaltung an Chat-Präsenz war damals noch sehr hoch.

Downloadraten: „Anfangs noch 4,0 kb/s doch dann rauf auf 69,0 kb/s“

+++

Vier Stunden ohne Unterbrechung online? Wahnsinn.

16.07.00 19:32 „Wie lange bist du noch online?“ 16.07.00 19:32 „Ewig, selbst wenn ich nicht dran bin lass ich das Ding heute wieder online, in den letzten Tagen ist Berlinweb wieder perfekt, kein Rausschmiss und Downloadraten bis 7kb/s, perfekt.“

Berlinweb war mein damaliger Provider. Vier Stunden am Stück ohne Unterbrechung mit dem Internet verbunden gewesen zu sein, begeisterte mich damals so sehr, dass ich sogar einen Screenshot gemacht habe.

++

06.07.00 15:22 „Vorhin hab ich bei Freund XYZ mal bei einem Download zugeguckt, anfangs noch 4,0 kb/s doch dann rauf auf 69,0 kb/s.“ 06.07.00 15:23 „WAS!!! Das ist doch unmöglich!“ 06.07.00 15:23 „Nein, ist möglich, dank DSL. Der hat ein MP3 in einer Minute.“

Die Zukunft.

+++

08.07.00 20:17 „Dass ich genau dann online gehe wenn du online bist.“ 08.07.00 20:18 „Ach du bist gerade online gegangen? Ich auch.“

In unseren ersten ICQ-Gesprächen ging es größtenteils darum, wer wann wie lange online sein wird.

+++

13.07.00 21:23 „Warum sagst du nix mehr?“ 13.07.00 21:23 „War gerade auf Toilette, außerdem musste ich über dein Geschriebenes nachdenken.“

Derartig detailliertes Feedback ist heute eher selten.

+++

06.07.00 15:40 „Übrigens Deutschland bekommt die WM 2006.“

Die Textauswahl wurde um einige grobe Rechtschreibfehler und unverständlichen 90er-Jahre-Teenager-Slang bereinigt.