Influencer Louisa Dellert: „Ich habe mir für zehn Euro 4.000 Follower gekauft“

Schicke Accessoires, coole Sponsoren-Verträge und das alles auch noch gratis? Louisa Dellert von Fit Trio erzählt, wie das Leben hinter den Kulissen eines Influencers funktioniert.

Kostenlose Geschenke, um die ganze Welt reisen, den ganzen Tag Zeit auf sozialen Netzwerken verbringen und daraus seine Einkünfte erzielen. Hört sich gut an, oder? Für Influencer ist das Alltag. Aufgrund ihrer Reichweite sind sie für Werbetreibende inzwischen nicht mehr wegzudenken. Doch wie läuft das Geschäft hinter den Kulissen wirklich ab und wie authentisch ist man als Blogger heute eigentlich noch? Wir haben uns mit der Bloggerin und Influencerin Louisa Dellert, Gründerin von „Fit Trio“, getroffen und das Thema hinterfragt.

Influencer: Zweck zum Mittel

Warum sind Influencer so ein wichtiges Mittel für Marketing geworden? Firmen wollen mit Werbung Aufmerksamkeit gewinnen. Potenzielle Kunden schenken der Werbung aber so wenig Aufmerksamkeit wie möglich. Konkret bedeutet das: Im Internet werden Ad-Blocker verwendet, im Magazin wird Werbung überblättert, und sobald im Fernsehen die Werbung beginnt, holen wir uns ein Getränk. Der eigentliche Inhalt wird also durch Werbung unterbrochen. Influencer dagegen machen, wie jede Art von Product-Placement, die Produkte zum Teil des Inhalts.

Influencer werden leicht gemacht?

Blogger findet man in den sozialen Medien überall. Die einen weniger, die anderen mehr erfolgreich. Doch erfolgreich werden und damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren sei leichter gesagt als getan, erzählt Dellert. Auch sie habe zu Beginn nur aus Spaß öffentlich gebloggt, inzwischen hat sie auf Instagram 292.000 Follower.

t3n.de: Wie bist du zum Bloggen gekommen?

Louisa Dellert: Anfangs hatte ich, wie die meisten auch, einen privaten Instagram-Account, der öffentlich war. Ich war sehr Fitness-ambitioniert und habe das auf meinem Profil geteilt, indem ich Workout-Videos, Vorher-Nachher-Selfies und mein Essen gepostet habe. Mit der Zeit stieg die Zahl meiner Follower. Die Leute interessiert meine Geschichte, wie ich lebe, esse und mich gesund halte.

t3n.de: Ab wann war für dich klar, das Bloggen zu deinem Beruf zu machen?

Dellert: Ab dem Zeitpunkt, wo keine Zeit mehr für Freunde und Familie war. Irgendwann war es nicht mehr möglich, meinem Hauptberuf als Bürokauffrau nachzugehen, nebenbei im Fitnessstudio zu arbeiten und den Blog auf professioneller Ebene zu betreiben und pflegen. Nach eineinhalb Jahren entschied ich mich dazu, das Bloggen zu meinem Beruf zu machen und meinen Job zu kündigen. Dabei unterstützt mich auch mein Partner und Mitgründer, Jan Körber.

t3n.de: Was waren deine ersten viralen Bilder und hast du damit schon Geld verdient?

Dellert: Die ersten Kooperationsanfragen kamen ab einer Follower-Zahl von cira 30.000. Welche Bilder zuerst viral gegangen sind, weiß ich leider nicht mehr. Das erste Geld habe ich aber nicht durch eine Kooperation verdient, sondern durch meinen Trainings-Guide, der inzwischen aus 142 Seiten besteht, die gefüllt sind mit Challanges, Rezepten und Motivations-Hilfen.

t3n.de: Aber wie lässt sich schnell eine ordentliche Followerzahl aufbauen?

Als ich anfing, mehr Zeit in meinen Blog zu investieren und mich entschied, das Ganze professionell zu betreiben, habe ich mir für zehn Euro 4.000 Follower gekauft. Das hat mir den Einstieg leichter gemacht. Allerdings habe ich das nach kurzer Zeit öffentlich zugegeben, da es mir wichtig war und nach wie vor ist, ehrlich zu meinen Followern zu sein. Inzwischen hat Instagram übrigens „aufgeräumt“ und die 4.000 Fake-Follower gelöscht.

Ein von Anti-Diät/Fitnessblogger 💕 (@fit_trio) gepostetes Foto am 21. Dez 2015 um 11:05 Uhr

t3n.de: Fit Trio ist also nicht nur ein Blog?

Dellert: Genau, wir sind, im Vergleich zu vielen anderen, eine eingetragene Marke und verkaufen verschiedene Produkte wie zum Beispiel Bootcamps, Merchandise-Produkte und verschiedene Guides. Unser Einkommen erzielen wir also überwiegend aus den Produkten und Bootcamps, die wir regelmäßig anbieten. Daher sind wir nicht auf Kooperationen angewiesen, wir nehmen maximal drei Kooperationen im Monat an.