Karriereseiten in geil: Diese 11 Beispiele machen Bock aufs Bewerben

So sollten Karriereseiten heute aussehen. (Screenshot: t3n.de)

Karriereseiten besuchen? Oft furchtbar langweilig. Dabei lassen sich Bewerber schon vor dem Vorstellungsgespräch für das Unternehmen begeistern. Wie das geht, zeigen diese Beispiele.

Karriereseiten von Unternehmen – schon ihr Besuch steht oft unter schlechten Vorzeichen: Bewerber sind unzufrieden mit ihrem Job, manchmal auch mit sich selbst, oder haben vielleicht gar keine Arbeit. Dumm nur, dass es vielen Karriereseiten außerordentlich gut gelingt, die Motivation für eine neue Stelle eher im Keim zu ersticken, als sie aus den Interessenten herauszukitzeln.

Karriereseiten: Zwischen Tristesse und Floskelgewitter

Verschachtelte Unterseiten wie aus den Anfängen des Webs (Was ist „Responsive“ oder „Mobile first“!?), leeres Floskelgewitter („Wir suchen Teamplayer“, „Sie passen zu uns, wenn sie eine Hands-on-Mentalität mitbringen“) oder fehlende Infos in der Jobbeschreibung (Benefits, Urlaubstage, Vereinbarkeit Familie und Beruf) – liebe Arbeitgeber, so wird das nichts mit den Fachkräften!

Wie es besser geht, zeigen die nachfolgenden Beispiele. Getreu dem Motto „Der erste Eindruck zählt“, gelingt es den Unternehmen, potenzielle Mitarbeiter schon durch eine ungewöhnliche Karriereseite als Eisbrecher auf dem Weg zur Bewerbung zu motivieren – und vielleicht sogar als neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Hermès: Hinter den Kulissen eines Modelabels

Eine Karriereseite zum Verlieben. Hauptsache, man liest auch die Informationen am Rand der Illustrationen. (Screenshot: Hermès)

Für ein Modeunternehmen im Familienbesitz zu arbeiten, kann sich vielleicht nicht jeder auf den ersten Blick vorstellen. Die Hermès-Gruppe aus Frankreich nimmt Jobsuchende daher wortwörtlich an die Hand und führt sie auf ihren Karriereseiten mit Hilfe von Parallax-Scrolling im wunderschönen Comicstil durch die Hierarchie und Firmenkultur des Unternehmens. Im Reiter „Metiér“ stellt Hermès außerdem die einzelnen Abteilungen vor und bietet Bewerbern so eine stark visuell angehauchte Orientierungshilfe für die passende Stelle. Chapeau!

Huge: Der ultimative Bewerberköder

Wenn dieser Satz keine Aufmerksamkeit weckt, ist man selbst schuld. (Screenshot: t3n.de)

Eine bessere Punchline hat sich wohl noch keine Kreativagentur verpasst: Mit „Get paid for a giving a shit“ spricht Huge vor allem jene Bewerber an, die sich ihre Kreativität nicht von lästigen Weisungsbefugnissen kaputtreden lassen möchten. Die Karriereseite unterstreicht dieses Selbstverständnis mit Überschriften wie „Ideas over Egos“ oder „Mondays suck less“ zusätzlich. Auch die Darstellung der einzelnen Betriebsstandorte ist sehr gelungen.

Bookmyshow: Ein Beispiel für bunte und fröhliche Karriereseiten

Übersichtlich und informativ: Bei Bookmyshow hat man sogar an eine Timeline der Firmengeschichte gedacht. (Screenshot: t3n.de)

Beim indischen Ticketdienst Bookmyshow liebt man es bunt! Der farbenfrohe Onepager stellt nicht nur die wichtigsten Perks als Teil der Kultur des Unternehmens vor, sondern informiert Bewerber mit Hilfe einer Timeline auch über die Firmengeschichte. Ergänzt wird die Karriereseite um O-Töne von Mitarbeitern. Sieht gut aus, macht Spaß und informiert!

Esri: Kartografen-Jobs gehen auch sexy

Die Kartografie-Branche kommt etwas bieder daher, die Karriereseite von Esri nicht. (Screenshot: Esri)

„Scroll to Explore“ – das passt zu Esri, der Firma hinter der Kartografie-Software ArcGis. Mit beeindruckendem Parallax-Scrolling zeigt Esri, wie auch für gewöhnlich eher biedere Branchenumfelder attraktiv ins Szene gesetzt werden können. In dem schicken Onepager stellt Esri sich, seine Vision, die Kultur und das Netz aus Zweigstellen kurz, aber prägnant vor. Unten angekommen, gibt es einen Verweis auf die rund 300 Stellenangebote im Unternehmen. Bleiben trotzdem noch Fragen offen, hilft ein Klick auf die Links der Social-Media-Buttons.