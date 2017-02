Gerichtsurteil gefällt: Kim Dotcom darf in die USA ausgeliefert werden

Während das FBI das Vergehen von Kim Dotcom als eine der größten Urheberrechtsverletzungen in der Geschichte der USA bezeichnet, sehen seine Anwälte den Unternehmer als Opfer eines Rachefeldzugs.

Das oberste Gericht in Neuseeland hat entschieden: Unternehmer Kim Dotcom darf in die USA ausgeliefert werden. In Auckland wurde geurteilt, dass der Unternehmer nach neuseeländischem Recht zwar nicht wegen Urheberrechtsverletzung, allerdings wegen Betrug und Geldwäsche belangt werden kann. Damit wurde das Urteil von 2015 weitestgehend bestätigt. Jetzt droht ihm eine Strafe von bis zu 20 Jahren Haft.

Kim Dotcom richte mindestens 500 Millionen Dollar Schaden an

Das US-Justizministerium wirft ihm und den drei weiteren Betreibern Mathias Ortman, Bram van der Kolk und Finn Batato jetzt vor, Megaupload explizit für den illegalen Austausch von Dateien wie Film- und Fernsehprogrammen eingerichtet zu haben. Dotcom argumentierte dagegen: Er könne nicht für das Verhalten der User verantwortlich gemacht werden. Durch den illegalen Austausch von geschütztem Material sollen die Besitzer des Copyrights um eine halbe Milliarde US-Dollar geprellt worden sein. Das Ministerium berechnete laut Zeit Online, dass Megaupload 175 Millionen Dollar Gewinn verzeichnet hat, während der Schaden sich auf mindestens 500 Millionen Dollar beläuft. Das FBI stuft Dotcoms Aktivitäten als „größten Fall der Urheberrechtsverletzung in den USA“ ein. Megaupload selbst wurde bereits 2012 vom FBI abgeschaltet – seitdem fordert das US-Justizministerium die Abschiebung Dotcoms.

„Es ist ein politischer Fall und ein politisches Urteil“, schreibt der Unternehmer, der die deutsche und finnische Staatsbürgerschaft besitzt, auf Twitter dazu.

It's a political case.

It's a political judgement.

I told you I can't be extradited for Copyright and I was right.

What is this? Sharia law? — Kim Dotcom (@KimDotcom) February 20, 2017

Megaupload 2.0 sollte im Januar als Kim Dotcoms nächster großer Clou gelauncht werden, jedoch konnte die Seite wegen einer nicht näher definierten Panne nicht online gehen. Ein neues Datum ist bisher nicht bekannt.

Copyright-Betrug im großen Stil

Die Anwälte wollen in Berufung gehen. Die Entscheidung des Gerichts betitelt Dotcoms Anwalt Ron Mansfield als „äußerst enttäuschend“ und wirft der US-Behörde vor, einen Rachefeldzug im Namen der einflussreichen Hollywoodfilmindustrie gegen den Angeklagten zu planen. Grund dafür: Im April 2014 verklagten sechs Hollywood-Studios die ehemaligen Betreiber von Megaupload auf Schadensersatz.

Auf Twitter versucht er, das Urteil herunterzuspielen und kündigt an, wie immer mit einem „Lächeln ins Bett zu gehen".

Just as every night I'm going to bed with a smile, cuddling my lovely fiancé, and looking forward to an awesome tomorrow. No worries 😉 — Kim Dotcom (@KimDotcom) 20. Februar 2017

2005 gründete der deutsche Unternehmer Kim Dotcom (bürgerlich Kim Schmitz) Megaupload: Eine Plattform, auf der kostenfrei Dateien hoch- und heruntergeladen werden können. Bereits 2002 wurde er – nachdem die Internet-Blase geplatzt war – zu einer Bewährungsstrafe wegen Insider-Aktienhandel verurteilt. Schon damals sah Dotcom sich als Opfer einer „Hexenjagd“.

