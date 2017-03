Daimler-Tochter Moovel: „Wir helfen dem Kunden dabei, kein eigenes Auto mehr besitzen zu müssen“

Was wird nur aus unserem schönen Mercedes? Bei zunehmender Elektromobilität und im Angesicht der Innovationen von Tesla und Google muss sich die deutsche Autoindustrie neu aufstellen.

Vorsorglich und wie in der Branche üblich, betont man bei Daimler schon einmal, sich vom Fahrzeughersteller zum Mobilitätsdienstleister wandeln zu wollen. Das klingt gut, irgendwie nach Zukunft. Und helfen, das weiß man auch, können bei einem solchen Plan vor allem agile, junge Unternehmen, die Aufbruch vermitteln und Aktivität suggerieren.

Mit der Moovel Group GmbH hat Daimler ein solches kurzerhand selbst gegründet. Vom Zentrum der Stuttgarter Altstadt aus soll sie nicht weniger als „urbane Mobilität neu gestalten“, wie es heißt, und somit den Digitalisierungs- und Transformationsprozess der Daimler AG wesentlich vorantreiben. So lautet der Plan.

Das Produkt: Eine schlicht gehaltene Smartphone-App, die intermodales Reisen ermöglicht. Die Idee: Jeder, der im städtischen Raum eine schnelle Verbindung von A nach B sucht, möge jetzt „mooveln“ – und seine Tickets anschließend am besten auch gleich innerhalb der App verbindlich buchen. Denn das spült ein wenig Geld in die Kassen des Unternehmens, das im Moment noch auf Stütze des Mutterkonzerns angewiesen ist.

Moovel-CEO Jörg Lamparter

In die App eingebunden sind derzeit die Daimler-Firmen car2go und mytaxi sowie die Züge der Deutschen Bahn. Auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein wichtiger Partner von Moovel, bis jetzt allerdings nur in Stuttgart und Hamburg.

Wenig überraschend erinnern beim Besuch in der Firmenzentrale diverse Versatzstücke an klassische Startups, etwa die luxuriöse Siebträgerkaffeemaschine in der großzügig dimensionierten Küche und auf Eleganz getrimmte Sitzboxen. Vermittelt werden soll hier unmissverständlich: „Kreatives Denken ausdrücklich erlaubt.“ Die Menschen, die hier arbeiten, seien aus 29 Nationen und im Durchschnitt 33 Jahre alt, erzählt man mir. Alle haben sie gemein, dass sie an langen Holztischen an der Zukunft der Mobilität werkeln sollen, natürlich im Großraum.

Einen Glaskasten für sich alleine hat der CEO, Jörg Lamparter. Er ist eigentlich mehr Finanzmann als Künstler. Zuletzt war er „Head of Sales“ bei der Mercedes-Benz-Bank. Und seit etwa einem Jahr nun soll er Moovel Beine machen. Im Interview spricht er über die Rolle seines – wie er es nennt – „Corporate Startup“ im Daimler-Konzern und Widerstände, die offensichtlich nicht selten durch im Konzern verbliebene Autoliebhaber hervorgerufen wurden. Diese letzten Zweifler von der Sinnhaftigkeit eines Unternehmens wie Moovel zu überzeugen, dürfte auch ein wesentlicher Schritt sein, um Daimler nachhaltig zu transformieren.

t3n.de: Hat man dir eigentlich eine standesgemäße S-Klasse als Dienstfahrzeug angeboten, oder musst du jeden Tag zur Arbeit in die Innenstadt mooveln? Jörg Lamparter: Ich moovele, wenn es sinnvoller ist, das eigene Auto stehen zu lassen. Für den Weg zur Arbeit nutze ich meinen Dienstwagen. Das ist übrigens der einzige Dienstwagen in unserem Unternehmen.

t3n.de: Wie fühlt man sich denn als Startup im alten Daimler-Reich? Ist Moovel im Konzern noch Stiefkind oder schon akzeptiert? Ich würde sagen, wir sind mittlerweile voll akzeptiert und genießen im Unternehmen große Aufmerksamkeit. Bis dorthin war es allerdings ein langer Weg. Heute ist die vorherrschende Meinung, dass sich ein Automobilkonzern hin zu einem Mobilitätskonzern verändern muss, um weiter zu bestehen. Der Trend geht weg vom eigenen Auto und hin zur On-Demand-Mobilität.

t3n.de: Was macht dich so sicher, dass das Umdenken im Konzern schon stattfindet?

In einem großen Konzern wie Daimler hätten sich neue Ansätze im Bereich der Mobilität, wie zum Beispiel das Carsharing, niemals durchgesetzt, wenn man nicht an sie geglaubt hätte und das bis heute täte. Das alles bedeutet jedoch nicht, dass wir bei Moovel als relativ neuer Teil des Konzerns überhaupt keine Widerstände mehr spüren…

t3n.de: Welche Widerstände genau?

Ich sage es ganz direkt: Wir helfen dem Kunden dabei, kein eigenes Auto mehr besitzen zu müssen. Das findet in einem Automobilkonzern nicht jeder gut. Viele Mitarbeiter von Daimler arbeiten täglich an der Entwicklung neuer Fahrzeuge. Diese Kollegen fahren oft ihren eigenen Mercedes und wollen natürlich auch, dass andere einen besitzen und fahren.

t3n.de: Was erwiderst du solchen Kollegen?

Ein eigenes Auto in der Stadt ist heute nur noch bedingt sinnvoll. Selbst in Stuttgart – beileibe keine Megacity – ist das so. Es ist schwierig, einen Parkplatz zu finden und in naher Zukunft darf ich womöglich aufgrund verkehrspolitischer Regelungen nicht mehr in die Innenstadt fahren.