15 praktische Lifehacks fürs Büro

Die Kabel stören, die Sonne blendet, die Tastatur wird nicht richtig sauber – aber erst wer richtig genervt ist, kommt auf die guten Tricks. Wir haben 15 Lifehacks für das Büro gesammelt.

1. Das etwas andere Whiteboard

Eine Rolle Packpapier und eine passende Halterung (kann man sich auch selbst mit Baumarktmitteln zusammenbauen) ergeben zusammen ein stylisches Whiteboard. Ökologisch nicht optimal, aber sehr schön.

2. Einfach mal baumeln lassen

Sitzt man acht Stunden im Büro, ist es nicht nur entspannend, die Füße mal hochzulegen, sondern auch gesund. Damit ihr euch keinen störenden Hocker unter den Tisch stellen müsst, könnt ihr euch mithilfe einer Nähmaschine eine kleine Hängematte basteln, die kaum Platz wegnimmt. Fertige Hängematten gibt es bei Amazon für etwa 15 Euro.

3. Steckdosenleiste in Schubalde verstecken

Unschöne Steckdosenleisten, die zum Laden von Laptop, Smartphone und Co. dienen, kann man auch in Schubladen integrieren. Besonders nützlich fürs Homeoffice.

4. Lieblingstasse vor den Kollegen schützen

Okay, diesen Hack wirst du vermutlich nicht nutzen können, ohne schräge Blicke der Kollegen zu ernten, aaaaber: Der Kaffee schmeckt nun mal nie so gut, wie aus der Lieblingstasse. Besorg dir ein Schloss und beschütze deinen Schatz.

5. Gebügelte Hemden falten

Wenn du deine Hemden fürs Büro nicht nochmal bügeln willst, nachdem du sie aus dem Schrank oder Koffer genommen hast, könnte dir diese Anleitung zum Falten von gebügelten Hemden helfen.

6. Kleine Lego-Helfer

Lego-Männchen halten dir deine Kabel, wenn du sie gerade nicht brauchst. Am Tisch befestigen kannst du die kleinen Helfer mit Sugru. Das ist eine Knete, die an der Luft zu einer Art Silikon aushärtet. Ein Sekundenkleber sollte es zur Not auch tun.

7. Kabelklipper

Ebenfalls mit einer Kombination aus Sugru und Lego funktioniert der folgende Hack. Einfach zwei kleine Steinchen mit Sugru an Monitor und Kabel befestigen und fertig ist die Klickverbindung. (Ihr habt kein Lego im Büro? Selbst schuld!)

(Foto: Sugru)

8. Smartphone-Ständer

Du willst dir ein Video auf deinem Telefon angucken und brauchst eine Halterung? Nimm einfach deine Sonnenbrille!

(Foto: t3n)

9. Trinkhilfe

Du denkst während der Bürozeit nicht ans Trinken? Dann kannst du dich dieses einfachen Tricks bedienen: Nimm dir eine Karaffe und markiere auf ihr Uhrzeiten in bestimmten Abständen. So kannst du regelmäßig kontrollieren, ob du während der Arbeitszeit mindestens den obligatorischen Liter getrunken hast.

(Foto: t3n)

10. Kabelsortierer

Mit Toilettenpapierrollen kann man bestens kleine und große Kabel in einer Box sortieren – ganz ohne Kabelsalat.

11. Batterietest

Die Batterien für deine Wireless-Tastatur sind leer und du hast keine Lust 20 Akkus auszuprobieren, bevor du volle gefunden hast? Lass die Batterien aus einer Höhe von circa 20 Zentimetern senkrecht auf den Tisch fallen. Den Füllstand der Batterie erkennst du am Aufprall. Eine komplett leere Batterie hüpft ein paar Zentimeter hoch. Eine volle Batterie hüpft kaum, sondern kippt direkt um.

(Foto: t3n)

12. Nie wieder alter Kaffee

Mit diesem Trick nippst du nie wieder an altem Kaffee. Die zwei übereinander gestülpten Becher lassen sich so drehen, dass derjenige, der Kaffee kocht, die Becher ineinander verschieben kann, bis die entsprechende Uhrzeit angezeigt wird.

13. Wifi lenken

Mit ein bisschen Pappe und Alufolie lenkst du das Signal deines Wifi-Routers in die richtige Richtung und verstärkst es.

(Foto: Mashable)

14. Kopfhörer unter Kontrolle

Egal wie man sie auf den Tisch legt, wenn man sie wieder aufhebt, sind auf einmal völlig verworren. Mit einem dieser Clips kannst du die Kopfhörer aufwickeln, so dass sie sich weder verheddern, noch stören.

15. Sonnenschutz

Aus Pappe lässt sich mit einer Schere und ein bisschen Klebeband ein Sonnenschutz basteln. So kannst du problemlos auch auf dem Balkon oder der Terrasse arbeiten.

Screen mit Kornflakes-Schachtel vor Lichteinfall schützen. (Bild: t3n.de)

