Sascha Pallenberg: Warum kein Weg am Grundeinkommen vorbeiführt

Maschinen nehmen uns die Arbeit weg – das ist nicht neu. Aber Geschwindigkeit und Ausmaß werden dank der Digitalisierung diesmal beispiellos sein. Unsere Themenwoche Utopien zur Bundestagwahl 2017.

Am Sonntag wählt Deutschland einen neuen Bundestag – und alle sind mit der Tagespolitik beschäftigt: Steuersätze rauf oder runter, wie viel Zuwanderung, welche Sozialleistungen in welcher Höhe sind gerecht?

Wir wollen das zum Anlass nehmen politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich über die kommenden vier Jahre hinaus zu blicken und wieder die grundsätzliche politische Frage stellen: Wie wollen wir in Zukunft leben? Diese Frage haben wir bekannten digitalen Vordenkern im Rahmen der t3n-Themenwoche Utopien gestellt – und sie haben geantwortet. Den Auftakt macht Daimler-Blogger Sascha Pallenberg.

Maschinen nehmen uns die Arbeit weg!

Maschinen nehmen uns die Arbeit weg! Eine Headline, die in den letzten vier Jahrzehnten nur marginal angepasst wurde. Waren es anfangs die ersten Roboter in den Fertigungsstraßen der Automobilindustrie, so reden wir inzwischen über Maschinen, die uns in Banken begrüßen, in Altersheimen arbeiten und final gar die Reden auf unseren Trauerfeiern sprechen können.

Nichts scheint mehr unmöglich, und so überbieten wir uns gegenseitig mit apokalyptischen Szenarien, in denen erklärt wird, welche Berufsgruppe denn demnächst von einem künstlichen Helfer oder gar einem Algorithmus übernommen wird.

Viel wichtiger ist jedoch die Frage, wie sich unsere Gesellschaft dadurch entwickeln wird. Schließlich haben wir in den letzten zweitausend Jahren ja mehr als eine Berufsgruppe an den technologischen Fortschritt verloren, ohne dass es uns an den Abgrund der Menschheitsgeschichte gebracht hätte.

Roboter, immer komplexere Algorithmen und die sich exponentiell entwickelnden Technologien im Bereich der KI-Forschung bringen uns jedoch über kurz oder lang an den Punkt, an dem wir uns die Frage nach der gesellschaftlichen Entwicklung viel fundamentaler, ja wohl auch radikaler stellen müssen. Ja, das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) mag hier ein erster Ansatz sein, um einen evolutionären Schritt zu machen. Raus aus einem monetären System, hin zu einem, welches auf den zur Verfügung stehenden Ressourcen basiert.

Das BGE muss und es wird kommen!

Können wir es in zehn, 15 oder 20 Jahren moralisch überhaupt noch verantworten, dass stupide Arbeiten von Menschen ausgeführt werden? Acht Stunden am Fließband, im Supermarkt an der Kasse sitzen oder Regale einräumen, Pakete ausliefern, Straßen reinigen, im Fastfood-Tempel die Burger wenden … Wer sich einmal einmal eine halbe Stunde der analogen Welt hingibt, ein Blatt Papier schnappt und all die Berufe auflistet, die alles andere als abwechslungsreich und komplex sind, wird vielleicht überrascht sein, wie umfangreich die Sammlung wird.

Diese Jobs werden wegfallen. ALLE! Und wer sich jetzt auf der sicheren Seite fühlt und glaubt, dass die gut bezahlte Stelle in der Werbeagentur, bei der überregionalen Zeitung oder der Investmentbank gleichzusetzen ist mit einer Jobgarantie für die kommenden 20 Jahre: Nein, hinter Tor drei befand sich leider der Zonk. Du bist draußen und solltest dich lieber jetzt schon einmal darauf einstellen, was du denn dann mit all deiner Freizeit anstellen magst.

Das BGE muss nicht, es wird kommen! Die Zukunft wird uns in die für manche wünschenswerte, für andere unvorstellbare Situation bringen, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Ja, theoretisch ist es vorstellbar, dass wir nicht einmal mehr das Haus verlassen müssen, weil wir entweder mittels Urban Farming unsere Lebensmittel selber herstellen können, diese aus dem 3D-Drucker kommen oder aber via Liefer-Roboter bis vor die Haustür gebracht werden.

Mal davon abgesehen, wie unsere Wertschöpfungsketten dann ausschauen und wie Firmen, Kommunen, Länder und Staatengemeinschaften dann Umsätze generieren beziehungsweise Steuern erheben werden, deren Erträge dann das BGE stützen können, müssen wir uns dann vor allem mal Gedanken machen, was wir mit all dieser Zeit anfangen können.