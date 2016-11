Ein Link genügt: Skype jetzt auch ohne Account nutzbar

Wer mit Freunden oder Familienmitgliedern ein Skype-Gespräch führen will, muss nicht mehr zwingend über ein Nutzerkonto verfügen. Künftig genügt ein einziger Link für Videotelefonate.

Mal eben mit den Eltern in Deutschland telefonieren oder den besten Freund in Australien anrufen – über die Jahre hat sich Skype als führende Software für kostenlose Videotelefonie in der Mitte der Gesellschaft etabliert.

Allerdings war es dafür bislang stets notwendig, die Software herunterzuladen und anschließend ein Nutzerkonto anzulegen. Doch manchmal, so erklärt das zu Microsoft gehörende Unternehmen auf seinem Blog, fehlt einfach die Zeit dafür. Dieses Problem soll jetzt der Vergangenheit angehören. Ab sofort lassen sich Skype-Gespräch auch ohne Download und vorherige Registrierung führen.

So funktioniert die neue Skype-Funktion

Möglich wird dies durch die Einführung einer neuen Gast-Funktion, die Skype seiner Software spendiert hat. Wer skype.com besucht, muss lediglich eine neue Konversation starten und seinen Namen eintippen. Anschließend erhält der Nutzer einen individuellen Link, der wahlweise mit einem Gesprächspartner aus den eigenen Kontakten oder an eine ganze Gruppe per E-Mail oder Facebook geteilt werden kann. Sobald die Empfänger den Link anklicken, werden sie dem Anruf hinzugefügt. Die Nutzung als Gast geschieht dann über die Weboberfläche von Skype.

Nach Angaben von Skype schränkt die Nutzung der Software als Gast den Funktionsumfang der kostenlosen Version nicht ein. Gruppenchats stehen demnach ebenso zur Verfügung wie Sprachnachrichten, Screen-Sharing oder die Übertragung von Dokumenten. Bis zu 25 Nutzer sollen einer Telefonkonferenz hinzugefügt werden können. Das Feature kann sich also auch für kleine Unternehmen lohnen. Was den Datenschutz anbelangt, verspricht Skype, die Konversationen nicht länger als 24 Stunden zu speichern.