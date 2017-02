t3n-Abo inklusive „Schnelleinstieg WordPress SEO“ von Franzis

Du hast deine Website mit WordPress aufgesetzt? Dann hilft dir dieser Titel, die richtige SEO-Strategie umzusetzen. Als einer der ersten 30 Neu-Abonnenten bekommst du das Buch gratis zum t3n-Abo!

WordPress ist das dominierende Content-Management-System im Web. Kein Wunder, dass SEO für WordPress ein wichtiges Thema ist. Dieses Einsteigerbuch dürfte damit viele Website-Betreiber ansprechen. Ob privat oder beruflich, ob Blog, Shop oder Onepager – hier finden sie alles, was sie über SEO von WordPress-Installationen wissen sollten. Gestalterisch nicht immer top-optimal gemacht, ist die Einstiegslektüre aber doch umfassend und voller konkreter Tipps, Anregungen und Werkzeuglisten. Thematisch führt der Autor gekonnt von Anfang an ein (wie funktionieren zum Beispiel Suchmaschinen?) und zeigt in sechs Kapiteln, wie Website-Betreiber ihre Seite analysieren, eine geeignete SEO-Strategie umsetzen und welche Plugins sowie Tools sie dabei unterstützen. Fazit: Lesenswert.

Jetzt abonnieren!