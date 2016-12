Outsourcing für Startups: So funktioniert Gründen mit Komponenten

Immer mehr Startups und Solopreneure entdecken das Gründen mit Komponenten: Sie bauen ihr Business aus Outsourcing-Bausteinen auf und binden externe Dienstleister systematisch in ihre Unternehmensarchitektur ein. Statt schwerfällige Apparate verwalten zu müssen, können sie so flexibler agieren.

Spätestens seit der Entrepreneurship-Professor Günter Faltin in seinem Buch „Kopf schlägt Kapital“ die netzwerkartige Unternehmensgründung mit Komponenten empfiehlt, ist das Thema für viele Startups präsent: „Aus vorhandenen Komponenten gründen, statt alles selbst aufzubauen“, bringt Faltin diesen Ansatz auf den Punkt. Gründer können dabei zum Beispiel mehrere externe, spezialisierte Unternehmen per Cloud-Software miteinander vernetzen. Der Solopreneur oder das Gründerteam werden dadurch in die Lage versetzt, sich auf ihre Kernbereiche zu konzentrieren.

Faltin hat dieses Konzept nicht im Elfenbeinturm entwickelt, sondern selbst praktiziert. Vor rund 30 Jahren gründete er die Teekampagne. Die Idee: Darjeeling-Tee per Direktimport beziehen und in großen Packungen mit kleinen Preisen an Endverbraucher versenden. Die Teekampagne hat weder eine eigene Logistik noch ein Auftrags-Management. Diese sind an Partner ausgelagert. Faltin wurde so zum weltgrößter Darjeeling-Tee-Importeur.

Das Komponenten-Startup

Ähnlich hat es sein ehemaliger Mitarbeiter Rafael Kugel gemacht. Für sein Startup RatioDrink hat er sich einen schwer zugänglichen Markt ausgesucht: Die Saftbranche. Nicht allein, dass etablierte Marken sowie die Handelsmarken den Markt dominieren. Kugel hatte zum Start außer seiner Geschäftsidee keine Infrastruktur.

Dennoch gelang es ihm, in wenigen Jahren ein Unternehmen in einer Marktnische als feste Größe aufzubauen. Sein Produkt: Saftkonzentrat in Vorratspackungen. Das Besondere: RatioDrink hat weder Produktionsstätten noch Logistik – das erledigen externe Dienstleister. Ein Hersteller liefert das Saftkonzentrat zu einem Abfüllbetrieb, der es in Bag-in-Box-Verpackungen abfüllt. Von dort gehen die Boxen über einen Versanddienst an die Kunden.

Aufträge der Kunden bearbeitet RatioDrink auch nicht selbst – er leitet diese automatisiert an einen Bürodienstleister, der sie in ein Warenwirtschaftssystem eingibt. Für jeden Bereich des Workflows hat Kugel also die Leistungen professioneller Partner zu einem Gesamtkonstrukt zusammengefügt. Er selbst hat so den Rücken frei für's Marketing und erweitert nach und nach sein Produktsortiment um neue Getränkesorten.

Die Komponenten-Gründung basiert letztlich auf einem uralten ökonomischen Prinzip: der Arbeitsteilung. Das Outsourcing einzelner Unternehmensfunktionen war allerdings lange Zeit eine Domäne größerer Unternehmen. Gründer und Selbstständige fühlen sich dagegen oft verpflichtet, alle Leistungen selbst zu erbringen. Doch damit bremsen sie sich selbst aus. Günter Faltins Bestseller dürfte hier für ein Umdenken gesorgt haben. Auch das wachsende Ökosystem aus Dienstleistern, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse kleiner Unternehmen ausrichten, macht die Komponenten-Gründung leichter und interessanter.

Flexible Bausteine

Das Outsourcing hat Vorteile: Startups und Solopreneure können sich in kurzer Zeit neue Leistungen aneignen. Das macht sie extrem flexibel, was gerade in der Anfangszeit – in der die Position eines Unternehmens im Markt keineswegs gefestigt ist – von Bedeutung ist. Für Tim Chimoy – der mit seinem Solo-Startup Tuscheteam einen CAD-Service für Architekten anbietet und als Digitialnomade kein festes Büro hat – ist es ein klarer Vorteil, dass er „Komponenten auch wieder abstoßen“ kann. Niemand könne schließlich mit Gewissheit sagen, ob das im Business-Plan skizzierte Bild aus Leistungen, Zielgruppe und personellen Kapazitäten auch tatsächlich so hinhaue. Nicht selten müssen Gründer nach den ersten Erfahrungen im Markt ihren Kurs anpassen. Dabei können selbst aufgebaute Kapazitäten schnell zum (finanziellen) Ballast werden.

Der Digitalnomade Tim Chimoy schätzt an der Komponenten-Gründung vor allem die Flexibilität und die Freiheit: Er ist auf keinen festen Standort oder ein festes Büro angewiesen.

Durch die Komponenten-Gründung können Startups und Solopreneure zudem gut auch Schwankungen in der Auslastung ausgleichen. Zieht beispielsweise im Weihnachtsgeschäft die Auftragslage stark an, würden kleine Teams schnell an ihre Grenzen kommen, während größere Partner das problemlos abfedern.

Günstiger und schneller

Vor allem, wenn Startups per Bootstrapping – also ohne externes Kapital – durchstarten wollen, kommt ihnen der Ansatz entgegen: Investitionen in Personalaufbau, Maschinen oder andere kostspielige Bereiche fallen weitgehend weg, da sich die Outsourcing-Partner meist nutzungs- oder mengenabhängig bezahlen lassen.

Auch Schnelligkeit ist ein Trumpf der Komponenten-Denkweise: Startups können mit minimalem Personal in kurzer Zeit zu komplexen und leistungsstarken Unternehmen werden. Das sollten Gründer bei Komponenten von Anfang an berücksichtigen. Chimoy hatte etwa schon zum Start den Telefonservice ebuero als feste Komponente integriert und über die Freelancer-Börse Elance erste Freiberufler beauftragt.

Auch RatioDrink-Gründer Rafael Kugel setzte von Anfang an auf Komponenten: „Nach der Entwicklung der ersten Idee habe ich die Prototypen unserer Produkte bereits bei einem Dienstleister als erste Komponente produzieren lassen“, erklärt er. „Nach einem ersten Markttest habe ich mir mit einem Abfüller und Verpackungshersteller weitere Komponenten gesucht“. Weiter ging es bei RatioDrink mit Komponenten für die Lagerung, Konfektionierung und Bestellabwicklung.