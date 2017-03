Aldi Süd-Logo: Design-Experten watschen den Discounter ab

Das Logo von Aldi sollte neuer und moderner werden – Design-Experten sind von den Neuerungen jedoch nicht allzu begeistert.

Das neue Logo – ein Eigentor?

Bei der Neugestaltung seines Logos hatte Aldi Süd die Messlatte hoch gelegt. „Zeitgemäßer“ und „zukunftsfähiger“ sollte das Signet werden. Auch der „Modernisierungsprozess“ der Marke Aldi sollte sich im neuen Logo widerspiegeln. Fragt man Design- und Markenfachleute, dann hat sich Aldi Süd mit seinem neuen Logo ein klassisches Eigentor geschossen.

Nachdem bereits Interbrand-Manager Jens Grefen in einem Gastbeitrag für HORIZONT Online erhebliche Zweifel angemeldet hatte, fällt der Auftritt nun auch im Expertencheck mit Pauken und Trompeten durch. So viel Einigkeit war noch nie: Das neue Logo von Aldi Süd, das der Discounter gemeinsam mit der Illion Markensocietaet entwickelt hat, ist aus Sicht der befragten Design- und Markenexperten ein ziemlicher Fehlgriff. Noch nicht einmal 1,9 von 5 möglichen Sternen haben die Experten im Schnitt für den Auftritt übrig. Für 3 Sterne – das heißt so viel wie Mittelmaß – reichte es nur ein einziges Mal. Die übrigen vergaben lediglich einen oder zwei Sterne.

Die harsche Kritik entzündet sich vor allem daran, dass das Logo aus Sicht vieler Experten dem Markenkern von Aldi widerspricht. „Aldi verspricht das Prinzip Einfachheit. Das Logo mit seinen vielen einzelnen Elementen, Farben und jetzt auch Effekten ist das Gegenteil von einfach", sagt Heiko Dertinger, Geschäftsführer Kreation bei Brandoffice in München.

Jürgen Siebert pflichtet seinem Kollegen bei. Der Director Marketing bei Monotype findet, dass das neue Logo geradezu mit Farben und Effekten überladen wurde und daher alles andere ist als einfach. Sein Urteil fällt daher gnadenlos aus: „Das neue Logo drückt all das aus, was Aldi Süd nicht ist und nicht sein will“, so Siebert. Mit ihrer Meinung stehen Dertinger und Siebert nicht alleine da. „Es wäre gut gewesen, die Modernisierung für eine Reduktion zu nutzen“, urteilt auch Holger Wiesenfarth, Geschäftsführer Kreation bei Bloom in München.

Aldi Süd pfeift auf Trends

Für Verwunderung sorgt vor allem der Umstand, dass Aldi Süd bei der Umgestaltung seines Logos auf aktuelle CI-Trends pfeift. Lars Kreyenhagen, Geschäftsführer bei Karl Anders in Hamburg glaubt, dass die aktuellen Gestaltungstrends "ein perfektes Sprungbrett" für Aldi gewesen wären, um den Markenkern Einfachheit auch auf das Logo zu übertragen. Doch einfach sei das neue Logo nun wirklich nicht. Und daher trotze Aldi auch „allen visuellen Regeln und Sehgewohnheiten.“

Ganz ähnlich sieht das Laurent Lacour. Der Managing Partner bei Hauser Lacour in Frankfurt findet es erstaunlich, dass sich Aldi "an ein dreidimensionales Design heranwagt, während viele Marken schon längst wieder zur Einfachheit zurückkehren und sich mit einer zweidimensionalen Marke auf ihre Wurzeln zurückbesinnen". Daher lässt er auch kein gutes Haar an dem Auftritt: „Da fragt man sich, warum man mit einer technisch schlecht umgesetzten Marke daherkommt, die vielfarbig und komplex ist, nichts Eigenständiges aufweist und mehr wie eine billige Vorortmarke als ein adultes Unternehmen mit Breitenwirkung wirkt“, schimpft Lacour.

So sieht das neue Logo im Vergleich zum Vorgänger aus. (Bilder: Aldi)

Die Komplexität des Logos kommt bei den Experten auch deshalb nicht gut an, weil sie die moderne Mediennutzung außer Acht lässt. „Gerade für die digitale Nutzung wäre ein grafisch einfacheres Logo wesentlich passender gewesen“, sagt Christine Lischka, Geschäftsführerin bei Serviceplan Design in Hamburg. In dasselbe Horn stößt Annika Kaltenthaler. „In unserer Welt spielt sich das halbe Leben auf einem mobilen Screen ab. Marken, die sich gezielt mit unserer digitalen Realität und den gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen, tendieren in ihren Redesigns wieder viel stärker zum Flat Design“, beobachtet die Kreativchefin von Zeichen & Wunder in München. Aldi Süd mache aktuell „genau das Gegenteil und somit eigentlich das, was man vor 10 Jahren gemacht hat: 3D Look im Stil der 80er“, so Kaltenthaler weiter.

Etwas Positives kann dem Auftritt nur Olaf Schroeter abgewinnen. „Grundsätzlich ist das neue Design ein guter und nachvollziehbarer Schritt in die richtige Richtung", urteilt der Head of Creation bei MetaDesign in Berlin. Als Begründung führt er an, dass das das Logo „deutlich aufgeräumter und weniger komplex“ wirke. Mit dieser Auffassung steht er allerdings alleine da.