Amazon krempelt sein Bewertungssystem um: Das neue Early-Reviewer-System

Händler wie Kunden bekommen von Amazon zukünftig ein neues System, das für mehr Bewertungen sorgen soll – gerade bei frisch gelaunchten Produkten.

Amazons Bewertungssystem ist stark überholungsbedürftig gewesen. In den letzten Wochen und Monaten hat der US-Konzern viel unternommen: Hunderttausende Fake-Bewertungen gelöscht, die Industrie rund um gekaufte Bewertungen mit neuen Regeln quasi zum Erliegen gebracht. Der neueste Zug im Kampf um immer bessere und vertrauenswürdigere Bewertungen: Amazon geht das Henne-Ei-Problem an, das in erster Linie Händler zur Verzweiflung bringt, aber langfristig auch Kunden Probleme bereitet hätte. Es herrscht nämlich Bewertungsflaute. Deshalb startet Amazon jetzt breitflächig für Händler wie Kunden das sogenannte „Early Reviewer System“. Ein Belohnungssystem für Bewertungen, das auch Händler indirekt nutzen können.

Wie das Early-Reviewer-System von Amazon für Kunden funktioniert

Sobald ein Kunde ein Produkt erworben hat, das an dem neuen Early-Reviewer-System teilnimmt, kann es sein, dass Amazon ihn per E-Mail auffordert eine Bewertung abzugeben. Dafür bekommt der Amazon-Kunde einen Gutschein in einer Höhe zwischen einem und drei US-Dollar.

Die Auswahl erfolgt völlig zufällig, lediglich Kunden, die in der Vergangenheit gegen Amazons-Richtlinien für Bewertungen verstoßen haben, sind davon ausgeschlossen.

Die Anzahl der vergebenen Sterne und die Bewertung ist dabei nicht entscheidend, egal ob positiv oder negativ – die Bewertung wird auf jeden Fall vergütet.

Wichtig: Nicht jede Bewertung bringt zukünftig einen Amazon-Gutschein, sondern nur spezielle Produkte, für die Amazon sich selbst die Bewerter unter den Kunden aussucht. Ob es eine Obergrenze gibt, ähnlich wie bei Otto.de, ist nicht bekannt.

Das Programm soll vorwiegend „neuen“ Produkten zu qualitativ hochwertigen Bewertungen verhelfen.

So funktioniert das Early-Reviewer-System von Amazon für Händler

Das Early-Reviewer-System von Amazon in der Sellercentral. (Screenshot: Amazon)

Händler haben die Möglichkeit in der Sellercentral Produkte für das Early-Reviewer-System anzumelden. In Internet-Foren ist zu lesen, dass Amazon die Bewertungen im Bundle anbietet: Fünf Bewertungen eines Produktes sollen bei 60 US-Dollar liegen. Das Programm steht nur für Produkte zur Verfügung, die weniger als fünf Bewertungen haben und mindestens 15 US-Dollar kosten.

Damit schließt Amazon genau die Lücke, die Händlern beim Start neuer Produkte Probleme bereitet: Produkte ohne Bewertungen verkaufen sich extrem schlecht, ohne Verkauf gibt es aber kaum Bewertungen. Nur wenige Käufer bewerten noch Produkte, meist werden nur emotionale Produkte bewertet. Aber auch für einen schlichten Bleistiftspitzer braucht der Kunde Bewertungen als Entscheidungshilfe.

Das Programm wurde von Amazon Ende letzten Jahres gelauncht, jetzt sprechen die Anzeichen für einen breiten Launch, da immer mehr Händler das Programm in der Sellercentral unter dem Menüpunkt „Advertising“ entdecken. Noch ist das Programm anscheinend auf die USA beschränkt, wie immer ist eine Ausweitung auf Deutschland aber in absehbarer Zeit zu erwarten.

