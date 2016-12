Die App hat das Web 2.0 getötet – Was kommt nach der App?

Der Geist des offenen und freien Webs scheint 2016 unter die Räder gekommen zu sein. Die App hat Web zurückgedrängt. Doch der Gegentrend ist schon erkennbar. Die Neuland-Kolumne.

Was wurde eigentlich aus dem Web 2.0?

Das vor etwas mehr als zehn Jahren entstandene Web 2.0 ist im Kommunikationsalltag der meisten Menschen kaum noch relevant: Private Blogs spielen heute fast keine Rolle mehr, Nutzer veröffentlichen ihre Inhalte überwiegend auf geschlossenen Silos wie Facebook, Snapchat, Musical.ly oder Instagram, die von einem zentralen Anbieter kontrolliert werden. Mit Facebook wurde die „Appisierung“ des Internets eingeläutet.

Auch die private Internet-Kommunikation funktioniert überwiegend über geschlossene App-Plattformen wie Whatsapp und Facebook. Das dezentrale und offene Internet hat sich zentralisiert. Hinter drei der größten Apps dieses Silo-Internets – Facebook, Instagram und Whatsapp – steht dieselbe Firma. Gerade besonders angesagte App-Plattformen wie Snapchat lassen im Gegensatz zu Facebook nicht einmal mehr Querverlinkungen ins offene und freie Web zu.

Das Internet des Jahres 2017 weckt Erinnerungen an BTX

Das Internet zu Beginn des Jahres 2017 weckt damit Erinnerungen an die Anfänge der Online-Revolution: Wie einst auf den geschlossenen Plattformen BTX und Compuserve bleiben die Nutzer bei Snapchat unter sich. Rund 35 Jahre nach Einführung von BTX prägen wieder sogenannte Walled Gardens den Alltag der meisten Internetnutzer. Die Apps nutzen die technischen Grundlagen des offenen und freien Internets, entsprechen aber nicht mehr seinem Geist.

Es ist auffällig, wie viele erfolgreiche Plattformen sich selbst limitieren: Twitter auf 140 Zeichen, Snapchat auf Zehn-Sekunden-Videos, Musical.ly auf eine spezielle Form des Videos, Whatsapp auf die private Kommunikation unter Freunden und Bekannten. Auch die Tatsache, dass Snapchat ein sich geschlossenes System ohne Links nach außen bildet, dient der Informationsreduzierung.

Doch vieles deutet darauf hin, dass der App-Trend schon wieder vorüber ist. Wer will, kann in der geschichtlichen Entwicklung des Internets ein dialektisches Muster erkennen: Auf den Trend folgt der Gegentrend – nach der von der Smartphone-Revolution ausgelösten App-Flut scheint das Pendel seit Kurzem wieder in Richtung Web auszuschlagen.

Der Charakter des Internets wandelt sich im Zehn-Jahres-Rhythmus

Seit den Anfängen der Internet-Revolution hat sich der Charakter des Netzes mehrfach radikal verändert. Auf geschlossene Dienste wie BTX, Compuserve und AOL folgte das offene und freie Internet, dann das Mitmachnetz und schließlich die mobile App-Revolution. Jede Ära ging aus technischen Erfindungen hervor, etwa im Zehn-Jahres-Takt wurde eine neue eingeläutet. Ab Mitte der 1990er Jahre wurde klar, dass sich das offene, in Gremien entwickelte Internet gegen geschlossene Onlinenetzwerke wie BTX in Deutschland, Minitel in Frankreich oder Compuserve und AOL in den USA durchsetzen würde. Es zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Teilnehmer nicht nur Empfänger, sondern auch Sender sein kann. Das funktioniert im Internet, ohne dass eine zentrale Stelle – im Falle von BTX die damalige Bundespost – eine Online-Seite erst genehmigen muss. Die entscheidende Technologie, damit sich das Internet gegen die proprietären Netze durchsetzte, war die Einführung des grafischen Internet-Diensts World Wide Web (WWW) Anfang der 1990er Jahre. Das offene Web war geboren.