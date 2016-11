Automobilindustrie: 30.000 Entlassungen sind erst der Anfang

Kürzlich sorgte VW mit den angekündigten Entlassungen für Wirbel. Doch das war noch längst nicht alles, meint unser Gastautor: Gedanken über die Zukunft einer Branche in der Krise.

Fast täglich steht es in irgendeiner Zeitung oder einem Magazin: Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher. Die Auswirkungen von gesellschaftlichen Veränderungen und technologischem Fortschritt treffen geballt auf die heiß und innig geliebte Automobilindustrie. Hier kann unter dem Brennglas beobachtet werden, wie eine erfolgsbesoffene Managerelite keine Antwort auf unvorhersehbare Rahmenbedingungen findet.

Dazu sollten zwei gesellschaftliche Wandlungen plus zwei Technologien vorerst getrennt und im Anschluss deren geballte Auswirkungen auf die Industrie betrachtet werden. Entscheidend ist dabei jedoch, die deutsche Brille abzusetzen und die globalen Märkte der internationalen Konzerne zu berücksichtigen, denn Deutschland ist schon lange nicht mehr Absatzmarkt Nummer eins.

Urbanisierung

Es handelt sich um einen seit Jahren fortschreitenden und erforschten Megatrend. Die Anziehungskraft von Metropolen nimmt stetig zu. Anfang der 2000er Jahre wohnten erstmals über 50 Prozent der Menschen in Städten und die Vereinten Nationen prognostizieren knapp 70 Prozent bis 2050. Während der Urbanisierungsprozess in den westlichen Ländern weitestgehend abgeschlossen ist, läuft er in Schwellen- und Drittweltländern auf Hochtouren. Die wirtschaftliche Entwicklung und Urbanisierung gehen typischerweise Hand in Hand und die Menschen entdecken im Zuge dessen den Faktor „Lebensqualität“.

Die Bilder aus indischen oder chinesischen Großstädten sprechen eine deutliche Sprache. Hier möchte keiner von uns wohnen, doch gleichzeitig glaubt die Managerriege fest daran, es könne dort immer mehr Fahrzeuge verkaufen. Denn die Märkte zu Hause sind bereits gesättigt und die Luft ist auch hier nicht sauber. Neben der Luftverschmutzung verhindern gigantische Staus jedwede Freude am Fahren. Deswegen sehen sich mehrere Großstädte in Asien genötigt, Zulassungen von neuen Fahrzeugen rigide zu reglementieren.

Teilen statt besitzen

Nicht erst seit Airbnb haben Menschen in den Industrienationen entdeckt, dass sie im Überfluss leben. Nicht jeder benötigt eine Bohrmaschine oder ein Ferienhaus in den Alpen. Vielleicht aus finanzieller Not oder einem altruistischen Ansatz heraus tauschen oder (ver)leihen wildfremde Menschen ihr Eigentum. Der Verleiher erhält einen Obolus für seine initiale Investition, während der Leihende sich den Kaufpreis spart.

Natürlich erreichte dieser gesellschaftliche Trend auch die Autosparte, stellt doch das 1,5 Tonnen schwere Stück Blech in der Einfahrt die wirtschaftlich dümmste Entscheidung für eine Privatinvestition seit Menschengedenken dar. Im Schnitt steht der Blechklumpen nämlich 22 Stunden herum, schlimmstenfalls kostet sogar das Herumstehen – neudeutsch Parken genannt – auch noch Geld.

Einige Hersteller haben hier ein Geschäft gewittert und bieten individuelle Mobilität an. Eine automobile Alternative zum öffentlichen Nahverkehr. Denn im Jahr 2014 kostete ein Auto im Durchschnitt 27.000 Euro oder 3.800 Euro pro Jahr bei siebenjähriger Nutzung. Dies entspricht über 200 Stunden car2go-Miete pro Jahr, ohne auch nur KfZ-Steuer, Versicherung, Parken, Wartung oder Kraftstoff zu berücksichtigen. Das führt dazu, dass viele sich statt eines Autos lieber das große iPhone, einen exklusiven Urlaub oder eine gute Altersvorsorge leisten.

Junge Leute haben zudem nachweislich nicht mehr denselben Drang, ein Auto zu besitzen oder gar einen Führerschein zu machen wie die Generationen vor ihnen. Sie wachsen zunehmend in einer Umgebung auf, wo fast alles auf Knopfdruck über ihr Smartphone zur Verfügung und ein Auto nicht als Symbol für Freiheit steht.