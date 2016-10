JPEG, Gif oder PNG? Diese Infografik hilft bei der Verwendung gängiger Bildformate

In diesem Überblick der Bildformate erfährst du, wann du JPEG, Gif oder PNG nutzen solltest.

Wann die Bildformate JPEG, Gif oder PNG eingesetzt werden

Bildformate JPEG, Gif oder PNG – wie abspeichern? (Grafik: Shutterstock-Roman Borodaev)

Es gibt gute Gründe, während der Bildspeicherung zum Dateiformat JPEG anstatt zum Gif oder PNG zu greifen – und genauso andersherum. WhoIsHostingThis zeigt unsicheren Nutzern in einer Infografik, wann welches Dateiformat wirklich sinnvoll ist. So wird deutlich, dass bestimmte Fotografien beispielsweise in JPEG abgelegt werden sollten, animierte Bilder hingegen im GIF- und transparente Bilder im PNG-Format – so weit, so bekannt. Doch wie sieht es bei Webgrafiken aus, die nur wenige Farben besitzen? Beispielsweise kleine Icons? Auch hier schlägt die Infografik die jeweils optimalen Dateiformate vor.

Ganz nebenbei erfährt der Betrachter aber auch einige weitere nützliche Informationen. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen PNG-8 und PNG-24? Wofür steht die Abkürzung Gif? Mit welchem Tool können JPEG-Dateien komprimiert werden? Wissenswertes trifft jedoch auch auf unnützes Wissen: Wann wurden beispielsweise die einzelnen Dateiformate entwickelt? Und von wem? Nach dem Klick auf den Ausschnitt, der euch zur Komplettansicht der Infografik führt, erfahrt ihr es.

Bildformate im Übergblick: Wann du JPEG, GIF oder PNG benutzt (Infografik: WhoIsHostingThis)

Übrigens: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte –besonders in sozialen Netzwerken – und bringt mehr Shares, Likes, Retweets et cetera. Doch Bilder müssen auf Facebook, Twitter, Instagram, Xing und anderen Plattformen ganz bestimmte Anforderungen erfüllen. Diese Übersicht beinhaltet diverse Tipps und Tools für tolle Social-Pix – von der richtigen Dateigröße über die Erstellung von GIFs und Infografiken bis hin zu perfekten Screenshots und amtlicher Bildbearbeitung.

via theultralinx.com