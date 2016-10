Content-Marketing und Inbound-Marketing – Was ist eigentlich der Unterschied?

Content-Marketing und Inbound-Marketing sind aktuelle Trend-Worte im Marketing. Doch kaum jemand weiß, worin sie sich unterscheiden. Was ist sinnvoller für welche Berufsgruppe?

Wir lieben es. Wir Marketer lieben es, Buzzwords zu erschaffen, sie zu benennen und sie zu definieren. Das ist unsere liebste heimliche Freizeitbeschäftigung. Die Begriffe „Content-Marketing“ und „Inbound-Marketing“ gibt es seit über zehn Jahren. Während dieser Dekade haben sich zwei Lager, ja fast schon zwei Schützengräben gebildet.

Beides sind effektive Marketingmethoden. Beide funktionieren. Beide sind die Zukunft des Marketings. Die Frage ist nur, welche Methode solltest du benutzen? Solltest du eine davon auswählen? Oder beide einsetzen? Und wo liegt verdammt noch mal der Unterschied?! Fangen wir mal ganz am Anfang an.

Das Kaufverhalten hat sich verändert. Als das Internet 1998 in die Haushalte kam, begann es wie eine Rakete abzugehen. Wir liebten das Internet. Wir verschickten elektronische Nachrichten, benutzen die ersten Suchmaschinen und vernetzen uns in den aufkommenden „sozialen Netzwerken“. Über die nächsten 20 Jahre gewannen das Internet, Smartphones und Social Media immer mehr an Bedeutung und veränderten, wie Menschen und Marken miteinander interagieren.

Diese Entwicklung brachte auch eine Veränderung des Kaufverhaltens mit sich und machte die traditionellen Marketingmethoden weniger effektiv. Das Internet hat dem Konsumenten mehr Macht gegeben. Deine Kunden finden heute aus freien Stücken Informationen, die sie suchen, wann und wo es ihnen am besten passt. Egal, ob sie sich am Anfang oder am Ende der Customer Journey befinden.

Heute sind die Konsumenten informierter und besser vernetzt als je zuvor. Früher war es ein Verkäufermarkt, heute ist es ein Käufermarkt. Die Antwort darauf waren zwei neue Marketingmethoden: Content-Marketing und Inbound-Marketing.

Die Entstehung des Content-Marketings: Ein alter Hut

Bereits 1895 erstellte John Deere wohl die erste Form des Content-Marketings. Das Unternehmen verkauft heute noch Landmaschinen an Landwirte und brachte damals keinen einfachen Katalog, sondern ein spezielles Magazin namens „The Furrow“ heraus. Das Magazin hatte bis zu 4 Millionen Abonnenten und das Ziel, den Leser zu unterrichten, nicht zu verkaufen. 1900 kam dann der Michelin Guide, wo es für Autofahrer Tipps zum Umgang mit Auto, Reifen und Namen von Werkstätten gab. Später kamen Hotels und Gastronomie hinzu. Alleine 35.000 Kopien wurden von der ersten Ausgabe herausgegeben. Die Idee war smart: Den Guide hast du immer im Auto liegen, und wenn du wieder neue Reifen brauchst, an wen denkst du dann? 2001 beobachtete Joe Pulizzi die Veränderung des Kaufverhaltens. Daraufhin definierte und umschrieb er mit „Epic Content-Marketing“ den Begriff. Außerdem gründete er das Content-Marketing Institute und pushte den Begriff weiter voran.

Wie ist Inbound-Marketing entstanden?

Im Jahr 2004 trafen sich zwei MIT-Stunden, Brian Halligan und Dharmesh Shah, um regelmäßig über Startups und Marketing abzunerden. Brain arbeitete damals mit vielen Startups zusammen und merkte, dass das traditionelle Marketing nicht mehr so gut funktionierte. Dharmesh begann in der Zwischenzeit mit einem Blog und schrieb über Startups und Entrepreneurship. Der Blog erzielte eine Menge Aufmerksamkeit, was beide verblüffte. Wie konnte es sein, dass ein Student ohne Budget genau so viel Traffic und Interesse erzeugen konnte wie ein Unternehmen mit professionellen Marketern und großem Budget?!

Während eines Jahres entwickelten sie die Idee weiter und gründeten HubSpot. Kurze Zeit später brachten sie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen in „Inbound-Marketing“ zu Papier und definierten so den Begriff. Schauen wir uns jetzt mal an, was die beiden Tought Leader im Detail darüber denken.