Digitaler Darwinismus: Nur wer auf Digitalisierung setzt, hat eine Zukunft

Dank digitalem Darwinismus haben viele Unternehmen keine Zukunft, doch sie wissen es noch nicht. Wie ihr euch mit Hilfe der Digitalisierung eine glänzende Zukunft baut.

Gespannte Aufmerksamkeit auf dem Prudsys Personalization Summit 2017 in Berlin, als Karl-Heinz Land, der sich selbst als digitalen Darwinisten bezeichnet und Gründer der Strategie- und Transformationsberatung Neuland ist, seine These verkündet: „Unsere Welt ist zugunsten einer Welt von Daten neu verteilt worden. Facebook, Google und Amazon bestimmen den Markt.“ Und er stellt fest: Heute sind 75 bis 80 Prozent der Inhalte im Internet User-Generated Content. Da muss die ketzerische Frage gestattet sein: Können Marken unter diesen Umständen überhaupt noch Markenführung betreiben, obwohl sie gar nicht mehr die inhaltliche Macht im Markt haben?

Auf dem Prudsys Personalization Summit 2017 in Berlin treffen sich einmal im Jahr Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der restlichen Welt, um den Einfluss von neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz und Machine Learning auf ihr Business zu diskutieren. Vor Ort anzutreffen waren Mitarbeiter aus großen Handelsunternehmen wie Mediamarkt-Saturn, Billa oder Thalia aus dem Consumerbereich oder Wörth aus dem B2B-Sektor, innovative Startups wie Sensape, das sich mit personalisierter Werbung auf Werbescreens am POS beschäftigt und Lösungsanbieter von weiteren Dienstleistungen wie beispielsweise Adnymics, Smartcom oder IRS, die personalisierte Printprodukte für den Omnichannel-Commerce aufbereiten. Zur Einstimmung ins Thema hat Karl-Heinz Land kurz und hart skizziert, was er unter digitalem Darwinismus versteht und was das für Unternehmen bedeutet.

Der digitale Darwinismus fordert seine Opfer

Schon heute gibt es eine ziemlich lange Liste an Unternehmen, die Opfer des digitalen Darwinismus geworden sind. Banken beispielsweise sind heute schwer unter Druck. Der Handel ebenso. Digitaler Darwinismus tritt immer dann auf, wenn Unternehmen sich nicht schnell genug anpassen können an neue Gegebenheiten. Nun macht die Digitalisierung vor keiner Branche halt, krempelt alle Geschäftsmodelle um. Ein Beispiel: Früher haben Unternehmen Werbebriefe verschickt. Heute werden E-Mails versendet. Der Hintergrund: Alles, was sich digitalisieren lässt, wird auch digitalisiert. Denn mit der Digitalisierung gehen die Grenzkosten gegen Null.

So sieht die Zukunft aus. Der digitlate Darwinismus schlägt hier voll zu. (Folie: Karl-Heinz Land)

Und es geht noch weiter: Alles, was sich digitalisieren lässt, lässt sich auch vernetzen. Und dadurch auch automatisieren. Das betrifft alle Bereiche vom autonomen Fahren über den Gesundheitsmarkt bis hin zum Handel. Durch diese grundlegende Veränderung werden neue Geschäftsmodelle möglich, die wir uns heute nur schwer ausmalen können. Am deutlichsten macht das noch das Beispiel Auto: „Früher haben wir Autos gekauft, später nur noch geleast, heute machen wir Car-Sharing“ sagt Karl-Heinz Land. Oder das Beispiel nicht: „100 Jahre lang war der Markt stabil. Die Innovationszyklen konnten da schon mal 15 bis 25 Jahre dauern. Die LED hat alles ‚kaputt' gemacht. Jetzt gibt es neue LEDs alle drei bis sechs Monate. Das hat Konsequenzen. Das ändert, wie wir Produkte planen und bauen. Denn bei solch kurzen Innovationszyklen können die jeweils neuen LEDs nur noch 12 bis 24 Monate lang vermarktet werden”, erklärt der Digital-Darwinist.

Online geht nicht ohne Offline

Karl-Heinz Land ist sich sicher: „Schon heute sind viele Unternehmen bereits aus dem Geschäft. Sie wissen es nur noch nicht.“ Jeff Bezos hat die Zukunft verstanden. Er sieht, dass er neben der digitalen Welt auch die physische Welt braucht, um als Unternehmen zu bestehen. Mit Amazon Alexa ist das Unternehmen bestens auf die Zukunft vorbereitet. Ihr müsst euch nur folgende Szenarien vorstellen: Der Kunde bestellt ein Shirt über Amazon Echo. Die gute Alexa rät: Wenn du jetzt gleich bestellst, wäre die Bestellung kostenlos. Dann prüft die hilfsbereite Assistentin, die ja auch Zugriff auf deine Kalenderdaten hat, wann der Lieferzeitpunkt günstig wäre. Sie stellt fest: Auslieferung am Mittwoch zwischen halb neun und neun wäre ideal, da du da noch keinen Termin hast. Sie fragt dich, ob sie bestellen soll und du bestellst.

Anderes Beispiel: intelligente Pflaster. Die neue Pflaster-Generation wird im Körper Aktivitäten wie Blutdruck, Blutzucker und vieles mehr messen und Kontakt zum Arzt aufnehmen, um Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, wenn es nötig sein sollte. Solche Beispiele gibt es noch viele: So will Zeiss zusammen mit Apple intelligente Brillengläser entwickeln. Bereits auf dem Markt ist ein Kopfhörer, der simultan übersetzen kann. 2025 könnte ein implantierter Chip im Menschen bereits normal sein. Und Blockchain und Bitcoin, so glaubt Karl-Heinz Land, wird 2027 durchgängig zur Verfügung stehen.

Digitaler Darwinismus: Wertschöpfungsketten verändern sich

Widmen wir uns der Wertschöpfungskette im Detail: Früher gab es Schlüssel aus Spritzguss. Dafür brauchten wir Fräser, Dreher und Schleifer. Heute reicht ein Smartphone plus App, um eine Tür aufzusperren. Heute brauchen wir für die gleiche Funktion Entwickler statt Fräser. Nun muss sich jedes Unternehmen die Frage stellen, wie es sich umbauen kann. Die Leitfrage sollte lauten: An was glaubt ein Unternehmen?

Und wie sieht es mit dem Umbruch im Handel aus? Die Digitalisierung geht auch am Handel nicht vorbei. Der Kunde war schon immer König. Aber heute will er auch so behandelt werden. Konkret heißt das: Er will direkt Kontakt mit dem Händler aufnehmen, schnelle Antworten und er will guten Service. Kurz: Er will die besten Vorschläge auf dem Silbertablett serviert bekommen. Doch das geht nur, wenn Händler sowohl mobil als auch sozial aktiv sind. Und die Interaktion endet immer in Daten. Händler der Zukunft (und auch heute schon) müssen alle für den Kunden wichtige Kanäle beherrschen. Zudem müssen Sie sich Omnichannel-strategisch überlegen: Was ist für den Kunden relevant? Und bedenken, dass sich Relevanz laufend ändert. Digitalisierung ist also nicht das Ziel, sondern der Weg.

Wer braucht heute noch ein Auto?! (Folie: Karl-Heinz Land)

Der Kunde ist also mobil und erwartet das vom Handel ebenfalls. Und noch eine einschneidende Veränderung sollte der Handel berücksichtigen: Die Generation Y ist „besitzfaul“. Sie wollen kein Haus und kein Auto mehr besitzen. Unter 31 Marken, die die Generation Y schätzt, ist heute keine einzige Automarke mehr zu finden. Besitz ist nicht mehr das oberste Bestreben.

Dematerialisierung von (Handels-)Gütern

Wie kann man also unter diesen neuen Voraussetzungen eine Marke aufbauen? Also wenn die physische Hülle des Produkts nicht mehr oberste Priorität hat. Klassische Beispiele wären Autoschlüssel versus App, Kino versus Netflix. Die gesamte Wertschöpfung dematerialisiert sich. Wir brauchen keine Fräser und Schlosser mehr. Wir brauchen keine Materialien mehr und werden damit umweltfreundlicher, wir brauchen keine Lieferanten mehr. Das ganze System wird durch eine neue Infrastruktur ersetzt: dem Internet of things. Und hier kommt es zur neuen Wertschöpfung. Wie funktioniert das? Es gibt die physische und die digitale Seite und es gibt den Menschen. Es gibt die Apple Watch, die Daten misst und daraus ableitet, dass du dich besser ernähren oder mehr bewegen musst. Die Watch ist die Grundlage, aber das, was Mehrwert schafft, sind die Services, die für den Menschen relevant sind. Das Internet der Dinge ist das digitale Fließband der neuen Wertschöpfung.

Jede Banktransaktion wird in 10 bis 15 Jahren über Blockchain laufen. Und auch die Identitätsprüfung wird über Blockchain geregelt und gewährt einem Menschen Zugang oder eben nicht. Auch die Supply-Chain wird über Blockchain geregelt werden. Ein Blick in die Glaskugel, wie es in Zukunft funktionieren könnte. Thomas kauft Laufschuhe in China und braucht sie am Samstag für den Marathon, den er laufen will. Das IoT stellt fest, dass der Versand per Schiff nicht möglich ist, da sonst die Deadline nicht gehalten werden kann und prüft daher, ob der Versand per Flieger eine Option ist. Nun beläuft sich das Budget für Lieferkosten auf maximal 20 Euro. Also prüft die Blockchain, wie der Flug bezahlt werden kann. Und stellt fest: Es gibt noch einen Frachtplatz-Restposten am Donnerstag für zehn Euro. Der Deal findet statt. Die Schuhe werden per Flieger verschickt. Angekommen fragt das Paket: Wo befindet sich Thomas? Zuhause oder im Büro? Das Paket nimmt Kontakt zu Thomas auf und liefert schließlich wunschgemäß an den Ort, wo sich Thomas gerade befindet, nämlich ins Büro.

Fazit

Unternehmen brauchen eine digitale Vision und jeder Mitarbeiter muss sich auf das Ziel des Unternehmens committen. Daher muss sich jedes Unternehmen fragen: Was kann ich digitalisieren? Welchen Wert bringt das dem Kunden? Und wie kann das Unternehmen damit Geld verdienen? Nur wer diese Fragen sauber durchdenkt, wird eine Zukunft haben.