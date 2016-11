Mein erstes Mal programmieren: Wie ich mir nebenbei selbst Python beibrachte

Bis Ende 2015 hatte Martin Weigert keinen blassen Schimmer vom Programmieren. Seit Januar probiert er verschiedene Onlinekurse zur Programmiersprache Python aus. Wie es ihm dabei bislang erging.

Zum Jahresbeginn startete ich mit einem Python-Anfängerkurs beim Onlinedienst Codecademy. Es war abgesehen von passiven Grundkenntnissen in HTML das erste Mal, dass ich mich an einer Programmiersprache versuchte. In meinem ersten Erfahrungsbericht nach einem Monat klang ich optimistisch bis begeistert. Ich war beeindruckt davon, wie es Codecademy gelang, mich mit regelmäßigen kleinen Erfolgserlebnissen bei Laune zu halten. Ob ich aber durchhalten würde, war zu diesem Zeitpunkt aber völlig unklar.

Nun, elf Monate später, ist es Zeit für ein erneutes Fazit. Das Wichtigste zuerst: Ich bin noch immer aktiv und weiterhin überraschend begeistert bei der Sache. Schrittweise ein tieferes Verständnis für die Funktionsweisen und Prinzipien des Fundaments zu erhalten, auf dem die Digitalisierung fußt, ist ein unheimlich zufriedenstellendes Gefühl.

Codecademy ist der ideale Einstieg, aber...

Rückblickend konstatiere ich, dass der Codecademy-Anfängerkurs in Python der ideale Einstieg war. Der einzige Nachteil: Es gibt nur diesen einen. Ist man mit ihm fertig, muss man sich eine andere Option zum Weiterlernen suchen. Ich hatte den Kurs Mitte Mai abgeschlossen. Kurz darauf probierte ich es noch testweise mit einem kostenpflichtigen Codecademy-Pro-Konto (für 19,90 US-Dollar pro Monat), um einige angebotene Zusatzaufgaben zu erledigen. So richtig ergiebig war dies aber nicht, weshalb es bei diesem einen Monat blieb.

Mein Wunsch wäre, dass Codecademy einen Fortsetzungs-Kurs anböte. Dafür hätte ich gerne bezahlt. Aber Fehlanzeige. Jüngst kündigte der Dienst an, dass der bisherige Python-Kurs im ersten Quartal 2017 durch eine völlig neue, überarbeitete Variante ersetzt werden soll. Ich bin gespannt.

Learn Python the Hard Way

Nach Codecademy versuchte ich mich als nächstes am bekannten Buch „Learn Python the Hard Way“, das auch in einer kostenlosen Online-Version angeboten wird. Der Autor Zed A. Shaw liefert gut erklärte Python-Aufgaben mit von Kapitel zu Kapitel zunehmendem Anspruchslevel. Um diese auszuführen, musste ich erstmals mit einem Code-Editor (TextWrangler) sowie einem Kommandozeileninterpreter (Terminal auf Mac OS) arbeiten. Bei Codecademy läuft alles virtuell direkt im Browser. Das war bequem, aber der Wechsel zu „Profi“-Tools fühlte sich richtig an.

Learn Python the Hard Way richtet sich ebenfalls an Anfänger. Mein bei Codecademy erlerntes Wissen half mir aber sehr, schnell voranzukommen. Gleichzeitig lernte ich viel Neues. In den letzten Kapiteln allerdings wuchsen mir die Aufgaben über den Kopf, weshalb ich schließlich die Motivation verlor, mit dem Buch und den finalen Projekten bis zum Ende weiterzumachen. Mir war klar: Gerade, weil ich maximal zwei Stunden pro Woche in das Lernen von Python investieren möchte, aufgeteilt in drei oder vier kurze Sessions, darf die erforderliche Lernkurve nicht zu steil sein.

Google hilft

Nun stand ich wieder vor der Frage: Wie weiter?! Ich schaute mir kurz die Python-Kurse bei Coursera und Treehouse an. Bei beiden stehen Videolektionen im Vordergrund. Viele bevorzugen diesen Ansatz, ich lese lieber und bestimme die Geschwindigkeit der Informationsaufnahme selbst. Auch sagten mir die starke Fragmentierung der Kursangebote sowie (bei Coursera) das vorgegebene zeitliche Korsett nicht zu.

Schließlich fand ich doch die ultimative Fortsetzung meiner noch sehr jungen Python-„Karriere“: Google bietet einen eigenen Python-Kurs an, der sich an Personen mit „ein wenig Programmiererfahrung” richtet. In einigen sehr kompakten Kapiteln werden die wichtigsten Komponenten der Sprache nochmals zusammengefasst. Zu jedem Bereich stellt Google lokal auf dem Rechner auszuführende Übungen bereit. Das Anforderungslevel entsprach genau meinem Kenntnisstand. Der Google-Kurs half mir, das Gelernte aufzufrischen — und präsentierte die ein oder andere knifflige Aufgabe, die zwar einige Onlinerecherche erforderte, aber letztlich jeweils gelöst werden konnte.

Mit Googles Übungen bin ich noch nicht ganz durch. Trotzdem habe ich jetzt damit begonnen, meine eigene Aufgabe zu gestalten — indem ich eine Art sehr simplen Chatbot schreibe, den ich sukzessive um Fähigkeiten erweitere. Dabei tauchen natürlich ständig Fragen auf. Häufig muss ich Codeschnipsel suchen, doch fast immer gibt es bei der Programmierer-Community Stackoverflow eine Antwort. In der Regel genügt eine wörtliche englischsprachige Google-Suche (wie „how to raw_input only integer python“). Der Moment, in dem Terminal beim Ausführen einer Python-Datei genau das macht, was man sich erhofft hat, ist immer wieder großartig.

Fazit und Ausblick

Aus meiner aktuellen Sicht empfehle ich an Python Interessierten den Lernpfad Codecademy (wobei man vielleicht auf die neue Version warten sollte), Learn Python the Hard way und dann Google Python Course. Ist man bereit, drei- bis viermal pro Woche 30 Minuten zu investieren, kann man innerhalb von weniger als zwölf Monaten an einen Punkt gelangen, an dem einem Programmieren nicht mehr wie Magie erscheint, und an dem man rudimentäre Alltagsprobleme lösende, über die Kommandozeile ausführbare Programme selbst schreiben kann.

Als konkretes, ernsthaftes Projekt schwebt mir mittlerweile die Schaffung eines Online-Bots vor, der sich beispielsweise für das Verbreiten von Links nutzen ließe. Allerdings kann ich aktuell nicht einschätzen, wie weit der Weg dorthin noch ist, zumal ich vorläufig mit dem bisherigen Zeitinvestment weitermachen möchte. Ich sehe Python für mich als Langzeit-Lernprojekt mit geringer Intensität. Man muss wohl der Typ für solch einen Ansatz sein. Mir liegt er. Aber natürlich könnte man den von mir beschriebenen Weg auch als Intensivvariante mit mehreren Stunden pro Tag in Angriff nehmen. Dann wäre man wohl nach wenigen Wochen da, wo ich nach elf Monaten stehe.

Weitere Kolumnen der Serie Weigerts World findet ihr hier. Ihr könnt dem Autor auf Twitter folgen, seine kuratierten News zur Netzwirtschaft abonnieren oder seinen wöchentlichen E-Mail-Newsletter mit Leseempfehlungen beziehen.