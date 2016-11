Folgen der Digitalisierung: Siemens-Chef sieht bedingungsloses Grundeinkommen als „unvermeidlich“

Durch die Digitalisierung fallen Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe zu Hauf weg, Menschen müssen sich neu orientieren. Der Siemens-Chef sieht das bedingungslose Grundeinkommen hier als Chance.

1,5 Millionen traditionelle Arbeitsplätze werden bis zum Jahr 2025 in Deutschland verschwinden, prognostizierte das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Sie würden im Rahmen der Digitalisierung der Industrie durch anspruchsvolle Computerbedienjobs ersetzt werden. Viele Facharbeiter müssten sich umfassend fortbilden, um einen neuen Job zu finden, sagte IAB-Arbeitsmarktforscher Enzo Weber.

Im Rahmen dieser Prognosen plädierte Siemens-Chef Joe Kaeser auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel für eine bessere soziale Absicherung. Es würden langfristig „einige auf der Strecke bleiben, weil sie mit der Geschwindigkeit auf der Welt einfach nicht mehr mitkommen“, sagte Kaeser. Auf sie warten könne man jedoch nicht, denn dann würden Deutschland und Europa verlieren.

Als einen Lösungsansatz nannte er das bedingungslose Grundeinkommen, für das sich in verschiedenen Modellen auch andere Unternehmer wie Elon Musk sowie sozialen Gruppen in den vergangenen Jahren immer stärker propagiert wurde. Die Gesellschaft müsse dafür sorgen, „dass die Menschen versorgt sind“, sagte Kaeser. Deshalb werde „eine Art Grundeinkommen völlig unvermeidlich sein“. Somit sieht er ein Grundeinkommen als Puffer in der Transformationsphase.

Es gibt verschiedene Modelle des Grundeinkommens. Die meisten gehen mit einer Steuerreform einher, die die Arbeit weniger stark oder gar nicht besteuern und vorsehen, dass jeder Bürger einen festen monatlichen Betrag erhält, mit dem er seine existenziellsten Kosten decken kann - unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht.

Auch andere Unternehmer äußerten sich zu dieser Idee auf dem Wirtschaftsgipfel. Yvonne Hofstetter, Geschäftsführerin des Big-Data-Unternehmens Teramark Technologies GmbH, sagte in einem Panel, in dem es um künstliche Intelligenz ging: „Die Schere geht immer weiter auf, die menschliche Arbeit hat immer weniger Anteil an der Produktivität." Sie stellte die Frage in den Raum: „Kann man die Arbeit weiter so stark besteuern, oder muss man nicht schauen, ob man oben beim Kapital etwas macht?“

Chris Boos, der mit seinem Unternehmen Arago ebenfalls Geld mit künstlicher Intelligenz verdient, schließt sich an: „Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Weg, den notwendigen gesellschaftlichen Wandel vom Erhalt zum Neubau so zu gestalten, dass er sozialverträglich wird.“

Es braucht einen Puffer, der den Menschen Zeit gibt

Mit zunehmendem Einsatz sich selbst steuernder digitaler Systeme und Roboter in Fabriken, wird offenbar auch den Konzernchefs klar, dass eine Lösung für eine sich noch lang ziehende Übergangszeit benötigt wird. Langfristig können alle davon profitieren, dass sich Arbeitsprozesse verbessern und Arbeit, die von Menschen nicht optimal geleistet werden kann, durch maschinelle ersetzt wird.

Infosys-Chef Vishal Sikka bringt auf den Punkt, worauf es dabei ankommt: „Künstliche Intelligenz kann den Menschen Raum für kreative Tätigkeiten und Ideen geben“, sagte er auf dem Kongress. Es gelte jedoch zu beachten, dass sich nur das Tempo, in dem Menschen sich qualifizieren müssen, steigere. Die Fähigkeit der Menschen, sich Kenntnisse anzueignen, bleibe jedoch gleich. Es brauche also einen Puffer, der den Menschen Zeit gibt.

Die Digitalisierung könne man in der Industrie bleiben lassen „wenn wir diese Geisteshaltung der Inklusivität nicht schaffen“, meint auch Joe Kaeser. „Weil die Gesellschaft das nicht respektieren und akzeptieren kann. Weil nicht jeder auf dieser Welt Software-Ingenieur ist.“

Durch die Äußerungen der Unternehmer gerät das Modell Grundeinkommen wieder in die öffentliche Diskussion. Der wohl bekannteste deutsche Verfechter ist der DM-Gründer Götz Werner, der ein eigenes Modell propagiert. Zuletzt hatte Finnland einiges Aufsehen mit einem Modellversuch erregt.

