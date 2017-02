12 geniale KPI-Dashboards für Startups

KPI-Dashboards bereiten erfolgskritische Kennzahlen in Echtzeit auf und zeigen, ob die gewählte Strategie zum richtigen Ziel führt. Die besten Tools im Überblick.

Was sind Key-Performance-Indikatoren?

In der Erfolgsmessung von Unternehmen spielt er eine tragende Rolle: der Key-Performance-Indicator (KPI). Er bezeichnet einen betrieblichen Messindikator, der Aufschluss über den Erfüllungsgrad der eigenen Ziele gibt. Ob Umsätze eines Onlineshops, Social-Media-Interaktionen auf Facebook oder das Nutzerwachstum einer App – kein Unternehmen kommt ohne ein kontinuierliches Monitoring der eigenen Kennzahlen aus. Statt sich hier nur auf die zeitintensive Kontrolle durch Mitarbeiter, umweltbelastende Reportings in Papierform oder lästige Excel-Tabellen zu verlassen, kann dieser Prozess auch sehr effizienter und vor allem anschaulicher umgesetzt werden – mit dem Einsatz eines KPI-Dashboards.

Warum du ein KPI-Dashboard brauchst

„KPI-Dashboards erhöhen die Sichtbarkeit von Schwachstellen im Unternehmen.“

Die besten KPI-Dashboards im Überblick

Geckoboard

Geckoboard ist einer der bekanntesten Dienste für KPI-Dashboards. (Screenshot: Geckoboard)

Ein KPI-Dashboard ist eine virtuelle Schnittstelle, die wichtige Kennzahlen misst und aggregiert. Im Unterschied zu herkömmlichen KPI-Methoden bereiten Dashboards die erfolgsrelevanten Informationen in Echtzeit und visuell ansprechend auf. Das hat zwei wesentliche Vorteile: Zum einen wird die Sichtbarkeit von Erfolgen im Unternehmen erhöht, zum anderen kann so erheblich schneller auf mögliche Fehlentwicklungen reagiert werden. Ein weiterer Vorteil: KPI-Dashboards lassen sich problemlos an branchenübliche Dienste aus den Bereichen Datenanalyse, Social Media, E-Commerce, Marketing und Zahlungsverkehr anschließen. Einmal an prominenter Stelle im eigenen Büro platziert, wissen Mitarbeiter und Entscheider jederzeit, wohin die Reise geht. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe solcher Lösungen – die besten Anbieter findet ihr in der nachfolgenden Übersicht.

Geckoboard versorgt Unternehmen und Behörden mit einem flexibel erweiterbaren KPI-Dienst. Das web-basierte KPI-Dashboard setzt sich aus Widgets zusammen, die Daten aus verschiedenen Web-Diensten auslesen und grafisch aufbereiten. Die Auswahl an Widgets ist groß: So stehen vorgefertigte Container für Google Analytics, Paypal und Shopify zur Verfügung, aber auch Mailchimp, Facebook oder die Projektmanagement-Software Basecamp sind mit an Bord.

Geckoboard gibt es für iPhone, iPad und Desktop. Das Tool lässt sich aber auch problemlos mit einem HD-Fernseher nutzen. Kurios: Der Dienst kann mit programmierbaren Glühbirnen gekoppelt werden. Je nach KPI-Wert erstrahlt das Büro in grünem oder rotem Licht. Geckoboard kostet monatlich zwischen 25 und 599 US-Dollar. Der Preis ist abhängig von der Anzahl der Browser-Sessions und bietet Mehrnutzer-Lizenzen sowie zahlreiche Zusatzfunktionen.

Klipfolio

Klipfolio informiert sogar per E-Mail, sollte sich eine Kennzahl nicht so entwickeln, wie erhofft. (Bild: Klipfolio)

Die Konkurrenz von Klipfolio bietet eine Online-Plattform, mit der Nutzer ein Echtzeit-gesteuertes KPI-Dashboard modular einsetzen können. Startups können verschiedene Datendienste integrieren und mit Hilfe eines mitgelieferten Formeleditors eigenständig nach ihren Bedürfnissen anpassen.

Das Klipfolio-Dashboard kann auf Smartphones, Tablets und auf TV-Bildschirmen angezeigt werden. Zudem steht eine Funktion für Reportings zur Verfügung. Zu den Kunden von Klipfolio gehören unter anderem IBM, IKEA und Intel. Klipfolio kostet ab 24 US-Dollar im Monat. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar.

Cyfe

Cyfe bezeichnet seinen Dienst als „All-in-One“-Lösung für KPI-Dashboards. Sie soll Marketer wie Startups gleichermaßen ansprechen. (Screenshot: Cyfe/PlaceIt)

Cyfe versteht sich als „All-in-One“-Dashboard und will Startups, Marketer und E-Commerce-Dienstleister gleichermaßen ansprechen. Zu den Kernfunktionen gehören unter anderem vorgefertigte Widgets und eine API zur individuellen Anpassung der Daten. Außerdem können die Daten über eine Exportfunktion in PDF, JPEG oder Excel-Tabellen ausgegeben werden. Neben den obligatorischen Schnittstellen wie Google Analytics, Paypal oder Facebook gibt es sogar spezielle Container für iTunes, Instagram oder Pinterest. Der Preis: kostenlos. Wer auf Premium-Features wie Branding oder einen TV-Modus nicht verzichten will, zahlt 19 US-Dollar pro Monat.

Dashing

Dashing ist ein Framework auf Sinatra-Basis zur Erstellung übersichtlicher Dashboards. (Screenshot: t3n)

Ebenfalls beliebt und auf Open-Source-Basis ist Dashing, das von den Shopify-Machern auf GitHub zur Verfügung gestellt wurde. Einen eigenen Shopify-Store braucht es für die Nutzung nicht. Dashify kann wahlweise mit vorgefertigten Widgets oder mit von Usern mit Programmierkenntnissen selbst entwickelten Plugins bestückt werden. Die Nutzung ist kostenlos und sieht dazu auch noch gut aus.

Datapine

Datapine will die benutzerfreundliche Dashboard-Lösung für KMUs sein. (Screenshot: t3n)

Als „Tool zur Datenvisualisierung für kleine und mittlere Unternehmen“ kommt Datapine aus Berlin daher. Im Fokus steht vor allem die Benutzerfreundlichkeit: Drag-and-Drop-Philosophie, Bedienung ohne SQL-Kenntnisse und automatisierte Reporting-Funktionen sind die Kernfeatures von Datapine. Zu den unterstützten Datenquellen gehören unter anderem Dropbox, Google Drive und Google Analytics. Preispakete gibt es für Startups ab 219 Euro und für Enterprise-Kunden ab 799 Euro im Monat.

GoodData

GoodData gehört zu den mächtigsten Dashboard-Lösungen. (Bild: Gooddata)

Als Dashboard für Firmen, die über Geschäftsdaten rund um Social Media, Sales und Marketing informiert bleiben wollen, positioniert sich GoodData. Integrierbare Daten aus Twitter, Facebook und LinkedIn gehören ebenso zum Repertoire wie Google Analytics, Eloquo, Salesforce und SugarCRM. Wegen des großen Funktionsumfangs und des individuellen Pricings ist GoodData eher für gewachsene Unternehmen zu empfehlen, eine kostenlose Testversion gibt es aber auch hier.